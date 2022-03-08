俄烏戰爭導致油價飆漲 央行憂加劇國內通膨壓力

俄烏戰爭從2月24日開打至今，金融市場包含台股劇烈震盪，央行今在送交立院的報告中指出，俄烏衝突對台灣的經濟成長影響溫和，金融衝擊尚屬可控，但要擔憂將加劇國內通膨壓力，油價飆漲估計可能會使今年國內通膨率增加0.5至0.7個百分點。

央行本週四將赴立院財委會進行業務報告，書面報告今已送交財委會，報告中也特別針對俄烏戰爭對全球經濟與國內經濟產生的影響做分析。

央行在報告中表示，俄烏戰事及各國制裁俄羅斯，將衝擊全球經濟活動，進一步推升通膨，並導致金融市場震盪加劇。近期美國、歐盟及日本等主要經濟體，陸續對俄羅斯祭出金融制裁，及出口管制與限制措施。例如：限制俄羅斯央行在主要經濟體境內調度國際準備，及將特定俄羅斯銀行逐出環球銀行金融電信協會(SWIFT)，並斷絕其使用SWIFT系統等。

央行分析，雖然俄羅斯與烏克蘭GDP規模僅約占全球的2%，但歐盟高度依賴俄羅斯天然氣供給，若戰事延宕引發能源供應受阻，恐影響歐盟工業生產與消費信心，推升其經濟成長下行風險。俄烏衝突及俄羅斯遭各國經濟金融制裁，影響物資供應及出口，造成能源、金屬及穀物價格明顯上漲，若情勢持續，恐引發「輸入性通膨」，進一步加劇全球高通膨問題。

央行也認為，當前俄羅斯金融體系運作困難，其債務違約風險大增，及國際投資人持有俄羅斯相關金融資產恐面臨價格重挫、流動性緊縮的風險。後續若各國再加大對俄羅斯制裁力道，將引發新一波國際金融市場動盪，尤其歐洲市場首當其衝，需要持續關注相關發展，各國央行也將密切關注俄烏衝突對經濟活動的影響。

針對俄烏戰爭對台灣的影響，央行表示，台灣與俄羅斯貿易連結程度低，對台灣經濟影響溫和，台灣對俄烏曝險部位不大，台灣經濟基本面佳，且外匯存底充足，有助維持新台幣匯價穩定，金融市場所受影響尚屬可控。

但央行指出，國內原油、黃豆、玉米及小麥等原物料大多仰賴進口，俄羅斯遭國際制裁影響原油及穀物等大宗商品供應，價格大幅上漲，將推升國內能源及食物類價格，加劇通膨壓力。主要機構2月預測布蘭特油價每桶83美元會漲至110美元，估計可能會使今年國內通膨率增加0.5至0.7個百分點，經濟成長率下降 0.3至0.4個百分點。

央行也表示，在經濟受直接衝擊有限及金融維持穩定下，貨幣政策仍可保有靈活運用的空間，將繼續密切關注俄烏衝突對經濟活動影響，審慎評估、適時採行妥適的貨幣政策因應，以達成維持物價穩定等職責。