CPI年增率連7月衝破通膨警戒線 外食費年增率創13年新高

主計總處今天公布2月消費者物價指數（CPI）年增率2.36％，連續七個月破二通膨警戒線，通膨危機持續。主計總處表示，主要是油料費隨國際油價走高，加上水果、蔬菜、外食費、肉類、機票及房租上漲，而且雞蛋類年增29.10%最高，持續創近三年新高。國際油價年增率也高達16.88%。外食費年增率持續升高，達4.80%，不但創13年新高，也是連續141個月上升，外食族日子愈來愈苦。

主計總處表示，今年除夕落在1月(去年在2月)，所產生的暫時性漲價因素(如保母費等部分在春節前援例加價之服務費)至2月已消退，及通訊設備價格下跌，抵銷部分漲幅；若扣除蔬菜水果，漲2.03％，再剔除能源後之總指數(即核心CPI)，漲1.65％。

七大類中，食物類年增率5.29％，其中水果受上年豪雨遞延影響，價格上漲12.71％，蛋類因供需失衡，價格上漲 24.30％，加以蔬菜、外食費及肉類各漲 9.67％、4.80％及4.27％所致。

交通及通訊類費用年增率也高達4.98％，其中光是國際油價走高，油料費就上漲16.88％，機票及汽車價通訊格亦分別漲9.60％及2.09％所致，惟通訊設備價格下跌4.55％，抵銷部分漲幅。

其中17項重要民生物資年增率3.17%，包括麵粉5.77%，是122個月以來新高；麵包年增率4.4%，是49個月新高；沙拉油、調理油年漲10.29%，主要是去年基期高。官員表示，麵粉麵包主要是進口小麥價格上漲，因此食材漲幅高。

2月躉售物價總指數（ WPI） 較上年同月漲11.54％，主計總處綜合統計處專門委員曹志弘表示，主要是國際農工原物料進口價格持續上漲，由於俄烏情勢未解，預估三月還會再擴大漲幅。

2月生產者物價指數（PPI） 較上年同月漲10.73％，主因石油及煤製品、金屬製品、基本金屬、電子零組件，以及化學材料及其製品與藥品等價格上漲所致；1-2月平均 PPI 較上年同期漲10.72％。