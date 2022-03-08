匯率報告安啦？央行業務報告 去年下半年淨買匯金額曝光

中央銀行總裁楊金龍將於周四（10日）赴立法院財委會進行業務報告，今（9）日提前曝光的書面報告顯示，央行去(2021)年上半年淨買匯87.3億美元，主因1月國內匯市美元超額供給較大，央行為維護匯市秩序，淨買匯金額較大；去年下半年隨美債殖利率上揚，國內匯市對美元需求增加，美元供需大致平衡；央行淨買匯金額降至3.9億美元，去年全年淨買匯金額為91.2億美元。

美國財政部半年一度的匯率報告預計下（4）月出爐，前一次的三項指標包括：對美商品及服務貿易順差逾150億美元（原為對美商品出超200億美元）；經常帳順差對GDP比率逾3%或依美國財政部模型估算其經常帳缺口對GDP比率逾1個百分點；淨買匯金額對GDP比率逾2%，且12個月中有8個月以上為淨買匯月數（原為6個月以上為淨買匯月數）。

央行在書面報告指出，去年新台幣對美元升值，但相對主要貨幣匯率穩定。

央行去年上半年淨買匯87.3億美元，主因1月國內匯市美元超額供給較大，央行為維護匯市秩序，淨買匯金額較大；去年下半年隨美債殖利率上揚，國內匯市對美元需求增加，美元供需大致平衡；央行淨買匯3.9億美元，去年全年淨買匯91.2億美元。

央行表示，今年迄今（2022/3/7），因Fed暗示近期將採行升息等緊縮政策，新台幣對美元貶值1.98%，惟相對其他貨幣匯率穩定。

央行強調，台灣為小型開放經濟體，貿易依存度高，且外匯市場屬淺碟型，維持新台幣匯率相對穩定有其必要性。長期以來，新台幣對美元匯率波動度小於新加坡幣、歐元、日圓及韓元等主要貨幣，反映央行採行管理浮動匯率制度的成效良好，有利廠商的報價與營運，亦有助國內金融穩定與經濟成長。