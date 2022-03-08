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疫情期間 台灣女性創業家在FB、IG商家數逆勢成長

聯合報 / 記者馬瑞璿／台北即時報導
Meta支持女性企業家，再度攜手經濟部、AIT推「女性創業學院計畫」。圖／Meta提供
Meta支持女性企業家，再度攜手經濟部、AIT推「女性創業學院計畫」。圖／Meta提供

新冠肺炎疫情至今已蔓延兩年，越來越多企業擁抱數位市場，根據Meta（前身為 Facebook）統計，自疫情之後，Instagram裡，由女性領導的商家增加了30%以上，Facebook上，也有20%以上由女性領導的商家是在疫情後設立。

據《2021全球小型企業狀況報告》顯示，自疫情起始至今，由女性所領導的小型企業較男性領導的企業，面臨更多倒閉危機與銷售低迷的威脅。但在台灣，反而有92%在Facebook上由女性所領導的中小企業維持營運並創造營收，高於男性的80%。

自2021年起，在Facebook平台上與創業有關的社團，也有近50%是由女性創建的，Meta旗下各項服務也成為女性創業社群茁壯發展的平台。

Meta長期支持女性創業，今年再度攜手經濟部中小企業處與美國在台協會（AIT），啟動第二屆「女性創業學院計畫」，期待透過一連串訓練課程，擴大並強化女性創業社群，將台灣女性創業家推向國際。

此外，2022年Meta再度與經濟部中小企業處、美國在台協會成為策略夥伴，透過長期推動的SheMeansBusiness計畫、女性創業學院計畫，提供台灣女性創業家多方資源與國際連結，包括元宇宙國際趨勢與數位行銷課程，鼓勵女性新創人才與世界連結與交流。

創業 疫情 美國在台協會

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