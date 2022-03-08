2025再生能源目標占比確定跳票 王美花：電供應是有的

303大停電再引發國內缺電疑慮，經濟部長王美花上午在答覆國民黨立委李德維質詢時也正面證實，再生能源部分目前看起來至2025年，在我國能源供電占比中無法達到20%的預期目標，但相關設計要達到的建置一定都會達到。

王美花保證，經濟部就現在產業需求的電力，每年都有很清楚的掌握，現在新增的發電量，都會大於除役的發電量，目前看到2027的新能源建設都多於要除役的建設，「電供應是有的」。

李德維質疑，所以民進黨政府對2025再生能源占比規劃跳票，只是兩手一攤？行政院長蘇貞昌說，絕不是兩手一攤，「三接外推我們這麼努力」；電有各種，核能發電也是現在發電中的一種，台灣的核電有各方面問題。

蘇貞昌表示，他是全台唯一當過四個核電廠所在地的縣長，清楚核電不只有計算電，還有那些沒辦法處理的問題，比如新北市長侯友宜整天說要把核廢料移走。

蘇貞昌也重申，303電是夠的，停電發生時還不是用電高峰，卻因為人為操作發生那個烏龍，很不應該。

蘇貞昌也引船艙理論表示，以前船破一個洞整艘沉，現在船體內會隔幾十個艙，破洞頂多一個艙水滿，但現在怎麼都通？他對這個狀況也很不諒解，國安要防的也是這種，未來所有基礎設施，不只是電、油、水、糧都糧都要預防類似狀況。

李德維追問，蘇貞昌去年宣示全國國中小班班有冷氣，夏天電夠用？蘇回應，夠，不但夠，而且「班班有冷氣、校校會發電」，現在發的電比用的電多，還可以賣，而且賣的錢還可以給學校專款專用，都回饋給學校，這個都建置完成了。

蘇貞昌更說，未來學校冷氣電費與修理維護費也都中央全額負擔，給孩子好的學習環境，減輕地方負擔，也讓孩子知道享受冷氣的同時要能發電。李德維酸蘇很會說，蘇回應，這不是很會說，這是事實。