快訊

俄烏戰爭打到網路上 烏克蘭網軍大反攻

「並無未成年者」台中火警6死追3焦屍身分 DNA、指紋比對出爐

女力崛起！全台女地主5年增27.5萬人 這都量增最多

經濟日報 / 記者朱曼寧／台北即時報導
資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋

今（8）日為國際婦女節，台灣女性經濟實力不容小覷，不僅經濟條件越來越好，購屋實力與日俱增。據內政部地政司的私有土地所有權人統計，2021全台女性地主達413萬餘人，比2017年的386萬餘人增加近27.5萬人，近五年的女性地主佔比，也從45.4%提升至46.3%，男女持有不動產的比例逐漸拉近，其中新北市五年間女地主數量增加6.3萬，為六都之最。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，國內的不動產交易絕大多數是「房+地買賣」，所以女性地主增加，也反映女力購屋已是房市常態。

六都中，雙北的女地主佔比從2013年起就已過半，又以新北量增最多，而台南市雖然女地主佔比最低，不過比起五年前的41.7%，增加了1.1個百分點，屬於六都中最大進步獎。

張旭嵐指出，雙北近年的人口比例多處於女多於男的狀況，且北部就業機會豐富，薪資條件也相對較佳，加上新北市房屋總價門檻較低，有利女性購屋，女性購屋佔比多年來早就處於略高的趨勢；而南部地區過去觀念較傳統，早期受到「家產不落外姓」的觀念影響，女兒繼承不動產的機會受限，不過近年生兒子傳家的觀念式微，且女性工作能力逐漸被肯定，讓男女不動產持有比例差異逐漸拉近。

根據勞動部的經常性薪資統計，女性就業者的薪資，從2017年的每月36,801元，提升至2021年的每月40,030元，漲幅約8.8%，比男性約8%的成長幅度還高，顯示女性的經濟條件越來越好，購屋實力與日俱增。

專家分析，現代女性普遍晚婚甚至不婚，因此等到結婚才跟丈夫一起買房的觀念已落伍，女性婚前透過購屋來累積資產的比例漸增；另，夫妻婚後置產，有不少愛妻人士選擇將房地產登記在太太名下，也是讓女性的土地所有權增加因素之一。

第一建經研究中心副理張菱育表示，以聯徵中心2021年Q3的最新資料統計，全台女性購買的不動產坪數平均約43.6坪，比男性的46.9坪略少3.3坪，顯示都會女性偏好購買小宅，拉低整體坪數，但男性仍有成家購屋考量，須購買適合全家人居住的較大坪數家庭宅；不過女性在貸款利率及核貸成數上，則與男性相當，說明女性在購屋貸款方面並未較男性弱勢。

薪資

延伸閱讀

單身人口增 全國每戶剩2.59人再破底

孤單寂寞覺得冷？全台一人宅逾195萬、新北破3成

鍾情內湖？Ella砸2.3億元買水岸豪宅「碧湖畔」

理財有術 ELLA豪砸2.3億買內湖水岸豪宅

相關新聞

台灣朝向停滯性通膨？楊金龍：應該是不會

物價漲聲連連，國民黨立委林德福今天上午在立法院質詢時詢問，台灣是否朝向停滯性通膨？央行總裁楊金龍答詢表示，去年消費者物價...

打擊高端傷生技業 陳時中：浩鼎沒給大家帶來教訓嗎？

調查局去年大動作調查東洋內線交易，櫃買中心已提供5次資料給檢調。衛福部長陳時中日前表示，如果再打擊高端，「台灣生技業就要...

家事移工月薪僅1萬7千 勞團籲訂家事服務法

今天是國際勞動婦女節，移工團體台灣移工聯盟指出，台灣家事移工多由女性擔任，但家事移工卻被排除在勞基法之外，每月薪資僅有新...

2025再生能源目標占比確定跳票 王美花：電供應是有的

303大停電再引發國內缺電疑慮，經濟部長王美花上午在答覆國民黨立委李德維質詢時也正面證實，再生能源部分目前看起來至202...

柯文哲頻嗆北市缺電 台電：請先通過松湖超高壓變電所

303大停電後，台北市長柯文哲頻頻開砲台灣就是缺電，甚至舉例東區門戶計畫的新建大樓都被迫限電。台電今（8）日回應，港湖地...

北市府成立「北士科產業服務中心」 服務企業進駐

北士科以「智慧跨域園區」作為發展定位，積極引入資通訊、生技及新興科技等高端產業，為服務北士科廠商，北市府特於今年2月25...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。