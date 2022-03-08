柯文哲頻嗆北市缺電 台電：請先通過松湖超高壓變電所

303大停電後，台北市長柯文哲頻頻開砲台灣就是缺電，甚至舉例東區門戶計畫的新建大樓都被迫限電。台電今（8）日回應，港湖地區有供電瓶頸是因為電送不進去，而非電源不足，台電23年前就規劃興建松湖超高壓變電所，迄今已23年餘未通過許可，懇請北市府能支持興建，創造多贏。

巧合的是，柯文哲在2017年8月受訪談到松湖變電站時，面對台電警告，柯文哲卻嘲諷，台電說不蓋會缺電，但至今仍無缺過電，他呼籲台電提出數據，並建議不然就缺一次看看；如經過了5年，真的一語成讖。

松湖超高壓變電所規劃於馬英九擔任台北市長時期，豈料因為遇上地方抗爭延宕23年，包括郝龍斌及柯文哲都未積極處理，至今仍舊未通過都市設計審議。

台電指出，港湖地區目前供電來自於區域外的汐止變電所，由於近年港湖地區工商業蓬勃發展，加上東區門戶計畫的成功吸引人潮，汐止變電所供電負載已經飽和緊繃，且已無法再擴充容量，因此沒有辦法再多增加供電。

台電表示，為滿足臺北市內湖、南港等地區的用電成長需求，規劃於內湖區堤頂大道及環東大道兩條高架道路與基隆河堤防間的獨立三角地區，興建松湖超高壓變電所，2018年更決定改採變電所全地下化設計，地上層規劃多目標公共設施。

目前規劃的松湖親民利民多目標大樓，包含地下四層與地上五層樓，其中變電所將「隱身於地底」，成為看不見的變電所，地上樓層規劃設置停車場、幼兒托育及長者日間照顧。另外，建築也規劃於頂樓結合在地美景打造景觀咖啡廳場域，台電將加強說明溝通，期獲社會支持與地方共存共榮。

台電說明，針對該區域因電網建設受限產生的供電瓶頸，台電公司已無法配合核供超過1,000瓩以上之大型新增用電計畫，情非得已。

台電前已於2021年1月間正式去函臺北市政府說明港湖地區供電飽合嚴重性，期盼於用電核心之臺北市東區興建松湖超高壓變電所，提供可靠電力，除避免加劇區域供電瓶頸並提升電力系統安全，多目標計畫送臺北市政府審查中，最新進度為2022年2月23日再依市政府意見補正掛件，籲請市府支持。