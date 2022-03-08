彭博資訊ETF統計：俄烏交戰 美國資產獲青睞

俄烏戰事擴大，俄羅斯控制歐洲最大核電廠札波羅結(Zaporizhzhia)加劇市場恐慌，美歐加大對俄羅斯金融及經濟制裁，俄羅斯債信評等落入垃圾等級，衝擊全球市場持續震盪，累計全球股市下跌2.72%，風暴核心的歐洲承壓最重，MSCI歐股指數跌近7%、新興歐股跌逾27%。依據彭博資訊統計，整體股票型ETF近一週資金淨流入147億美元，主要流入美國股市84億美元，全球、新興市場、日本、亞太與中國及拉美股市亦分別有33億、16億、14億、12億、3.5億及1.5億美元淨流入，受俄烏戰火直接影響的歐洲與東歐股市則呈現資金淨流出31億及0.03億美元。

富蘭克林證券投顧分析，俄烏戰事已進入第二週，西方國家加大對俄羅斯金融制裁，對全球經濟成長和通膨的影響仍在發酵，也將牽動央行政策走向。隨著戰事的傷亡人數攀高，雙方已進入談判階段，局勢隨時可能出現變化，建議投資人以靜制動等待情勢明朗。

另一方面，檢視2/21俄羅斯總統普丁承認烏東兩國獨立迄今的市場表現，其中仍不乏有逆勢上漲或相對抗跌者，建議投資人可從中進行汰弱留強、趨吉避凶的調整，度過市場波動期。其中最大受惠者為商品及商品生產國，包括天然資源、黃金、拉丁美洲，建議從天然資源或黃金產業、側重商品出口國的新興市場當地債券型基金介入，防禦配置可以波灣債券型基金介入；就區域別來看，美國經濟和企業獲利跟俄烏兩國的貿易連結度較低，而亞洲小型股以內需為導向，預期受到的影響相對較小，短線因心理面恐慌導致的修正提供中長期投資者布局買點；俄烏衝突可能放慢美歐央行未來的升息步調，預期美國公債殖利率將呈現區間整理，有利先前因利率彈升而承壓的科技產業型基金，而基礎建設和公用事業產業型基金具備較不受景氣循環影響、應對通膨和高股利等優勢，可望成為股票資產中的資金避風港，穩健者可透過多元配置的美國平衡型基金介入。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，俄烏衝突推升能源價格飆漲，後續可能抑制需求並更推高通膨預期，歷史上地緣政治對各類資產的影響不同，若衝突持續更長時間可能導致低需求(低成長)、高通膨的環境，風險性資產與政策都將面臨更大挑戰，在今年來的市場修正前，我們已降低了對股票資產的偏好，並將在市場波動中尋求機會，展望前景不確定性高，將保持投資組合的高度彈性。

美盛凱利基礎建設價值基金經理人尼克．蘭利表示，在總體經濟存在眾多不確定的環境，企業未來盈餘和成長的可預測性就顯得格外關鍵，在這種環境下，基礎建設和公用事業類股表現將優於其他股票。預期2022年將面臨經濟成長放緩及高通膨環境，基礎建設產業不僅防禦、防禦中更帶有成長利基，觸媒包括低碳經濟轉型趨勢帶動更多基建投資、美國基礎建設法案將加速電力傳輸網路發展。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯認為，投資人擔憂利率上升及通膨對成長股評價帶來挑戰，然而，利率上升也意味著經濟成長穩健，而且，通膨將迫使企業投資於生產力工具以管理上升的勞動力成本，對科技支出有利。我們認為目前正處於數位化轉型的開端，科技產業具強勁且長期的成長優勢，正面看待科技股中長期前景，近期科技股回檔，經理團隊將趁機尋找佈局機會。