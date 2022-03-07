碳費恐使物價上漲？環署：會考量避免衝擊民生

全球拚減碳，環保署將《溫室氣體減量及管理法》列為本會期優先法案，目前正在行政院審查中。對於新增碳費機制是否會造成物價上漲？環保署長張子敬今（7）日表示，碳費徵收是由大到小、分階段徵收，不至於衝擊民生，未來子法訂定費率、徵收對象時，也會考慮物價水準等經濟面因素。

近期通膨問題嚴重，物價「漲」聲不斷，外界擔憂，未來溫管法修法後將新增碳費機制，勢必會墊高企業成本，會不會導致另一波物價波動？

張子敬對此表示，碳費徵收規畫採分階段，先從大企業開始，徵收對象及費率也會定期檢討，此外環保署也設計優惠費率與抵減機制，若業者提出自主減量計畫，符合減量目標，可適用優惠費率；或「以大帶小」，大企業帶著中下游供應鏈減碳，取得減量額度，也可用來抵減碳費。

環管處長、氣候變遷辦公室主任蔡玲儀表示，環保署正委託專業單位依據經濟模型推估對物價影響，未來訂定碳費費率、對象時，也會綜合考量經濟、物價水準等因素，避免對國家經濟造成衝擊，或導致物價波動。

蔡玲儀也表示，環保署現在規畫方向，是直接排碳（製程）、間接排碳（用電）分開課徵，發電業者則可減除提供電力部分的排放量。

此外溫管法修法也納入台版「碳邊境調整機制」，未來經中央主管機關公告產品，應申報產品碳含量，檢具相關證明，未購足減量額度者須繳納代金，張子敬表示，這是為避免碳洩漏及提升我國產業競爭力，不過實際啟動時機須視國際趨勢及經貿談判狀況而定。

張子敬表示，目前溫管法已送到行政院，待政委審查，至於能否在5月前通過行政院會、送進立法院審議？張子敬表示，會努力，不過還是要視跨部會審查情形而定。