獨／台電新總座專訪 王耀庭：穩供為第一要務

行政院今（7）日晚間宣布，台電董事長楊偉甫及總經理鍾炳利請辭獲准，董事長指派由經濟部次長曾文生代理，總經理由副總經理王耀庭接任。對於這次接任總經理可以說是「危機任命」，王耀庭說，這次事件社會責難很深，強調接任會以電力維護及穩供為第一要務。

王耀庭說，自己過去就是電機跟電力背景，也從事相關工作幾十年，如今公司面臨許多問題都與之有相關性。

他說，這次公司遇到這樣的狀況面臨很多，社會責難很深。他強調，電力維護及穩供都是第一要務，也是大家的目標。對於303大停電，出現部分調度及維運上的問題，他將會與同仁一起要求改進。

王耀庭為主管配售電事業部的副總經理，管理業務包括策畫室、業務處、配電處、各區營業處暨工業安全衛生處，管理人員占台電員工將近三分之一。