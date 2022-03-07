303大停電檢討報告出爐 發生原因曝光　

經濟部長王美花今（7）日向行政院長蘇貞昌提呈「303停電事故檢討報告」，該報吿指出，該次事故是因興達發電廠二號機環保停機大修時，操作人員進行隔離開關測試時未先確認絕緣氣體壓力，導致短路接地故障，引發後續事件，最後導致全台約549萬戶停電。

行政院發言人羅秉成表示，有關3月3日停電事件，王美花已於今日下午4時赴行政院提呈「303停電事故檢討報告」，親向蘇揆就事故發生原因研判以及未來改善對策進行調查結果報告。

經濟部上開報告指出，本件事故肇因是台電公司興達發電廠345kV（北）開關場配合興達二號機環保停機大修，並進行斷路器編號3540、3550的維護保養工作，在施作過程中，因斷路器編號3540的六氟化硫（SF6）含水量過高，故將該斷路器所屬區間的絕緣氣體SF6抽離回收。

報告指出，但各該操作人員於3月3日進行隔離開關3541測試時，卻未先確認相鄰區間的絕緣氣體SF6的壓力情形即逕行操作，造成短路接地故障，導致後續引發連結至龍崎超高壓變電所的南部地區發電機組全數跳脫。

報告表示，後續包括大林、南火、興達、核三、麥寮、嘉惠、豐德等電廠均受影響，合計減少約1,050萬瓩的供電能力，相當於當日全系統用電需求的三分之一。

報告顯示，由於上開機組跳脫造成南部地區供需失衡，系統自動切離保護，全台電力系統受到瞬間頻率變化影響，引發中、北部地區低頻卸載，導致中、北部部分地區亦有用戶停電，造成全台停電戶數約549萬戶。