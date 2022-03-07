森崴能源去年賺3.78元 創歷史新高
正崴集團子公司森崴能源（6806）今（7）日公告，董事會決議通過2021年度財報及盈餘分配案，全年營收、獲利均創歷史新高，每股稅後盈餘（EPS）3.78元。盈餘分配擬每股配發股利2.68258元，採「股息各半」現金、股票各發放1.34129元，股利翻倍優於去年的1元現金股利。
森崴能源公告2021 年度財報，受惠於政府全面推動再生能源，太陽光電及陸域風電陸續完工，森崴能源2021年度合併營收43.34億元，較前一年的5.01億元，成長逾七倍，創歷史新高，稅後純益4.55億元，較前一年的2.44億元，成長86.47%，每股稅後盈餘（EPS）達3.78元，高於前一年的2.86元，改寫歷史新高。
看好未來十年全球碳中和、淨零碳排及台灣能源轉型的龐大需求，森崴能源擬定未來十年發展戰略，全力打造ESG產業生態池，帶動台灣的綠電開發，同時兼顧股東權益、創造最佳投資報酬。
近期各界關切「缺電」議題，森崴能源作為國內全方位的能源服務品牌，今年將加速開發「光、風、水、氣、大平台」各領域的興建投資計畫，目前手中的在案工程超過700億元，今年將挑戰新高。除了積極布局太陽光電及陸域風電、離岸風電的開發案，並將擴大天燃氣電廠、小水力電廠、儲能、節能等各式再生能源的開發利用，活化ESG產業生態池，期望虎年「森崴能源、虎虎生威」。
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