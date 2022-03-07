蘇貞昌：社宅是蔡總統重大政見 政府一定努力做到
行政院長蘇貞昌今（7）日表示，社會住宅是蔡總統的重大政見，也是政府奮鬥的目標，政府一定會努力做到，讓民眾能享有社會住宅的好處，也希望大家繼續為社會住宅的興辦一起努力。
蘇揆今日出席桃園市桃園區「慈文・安居」社會住宅新建統包工程開工動土典禮，並表示住宅提供人民遮風避雨的溫暖，沒有房子的人最能體會其必要。
蘇揆說，而社會住宅是蔡總統的重大政見，也是政府奮鬥的目標，政府一定會努力做到，讓民眾能享有社會住宅的好處，也希望大家繼續為社會住宅的興辦一起努力。
行政院表示，蘇揆蒞臨會場後，首先聽取國家住都中心代理董事長花敬群簡報桃園市社會住宅興建藍圖，隨後於開工祝禱時，虔誠獻香、獻花、獻菓、獻酒、獻餚及獻財帛，祈求工程順利，並提起金鏟，起鍬三鏟，完成動土儀式。
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