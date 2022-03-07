俄烏戰雲罩頂 資金進新興、出成熟

俄烏戰爭烏雲罩頂，衝擊全球投資氣氛，但資金在成熟新興市場的動向卻是南轅北轍。根據最新EPFR資料統計，整體新興市場基金已連續第11周吸引國際資金進駐，新興亞洲基金持續扮演吸金主力，上周以12.33億美元的資金淨流入金額躍居全球股票基金吸金王。與原物料連動較高的拉丁美洲基金，單周買氣逆勢翻揚三倍至1.33億美元，新興歐非中東基金也連續3周獲資金青睞。

反觀鄰近戰線的歐股基金，卻已連續3周遭到外資提款，上周大失血66.79億美元，創下2014年以來單周最大賣壓。美股基金的資金動能也由正翻負，淨流出2.74億美元。

摩根多重收益型產品經理張瑜倫指出，俄烏戰火未歇，市場對戰事轉為持久的疑慮擴大，風險趨避意識上升導致全球股市震盪加劇。不過，從資金動能來看，包括新興亞洲、拉丁美洲和歐非中東等區域，在上周仍持續吸引資金進駐，反映新興市場現階段價值面的優勢。

近期全球股市隨俄烏戰爭發展而震盪劇烈，導致美國散戶投資人的情緒指標再度動盪，對股市淨看多相對於靜看空的比率，也再度低於-20%的極度悲觀區域。張瑜倫分析，根據2009年以來觀察，該指標曾20次落入此一區域，但MSCI全球指數在隨後3個月、6個月與一年，平均報酬率分別達7.4%、12.7%和18.6%，正報酬機率皆逾8成，顯示當散戶過度看空股市時，股市長期投資價值浮現，當前股價反而提供投資人分批布局風險性資產的機會。

此外，美國聯準會主席鮑爾上周重申維持3月升息計畫，持續牽動市場投資情緒，張瑜倫強調，最新利率期貨顯示今年累積升息次數超過4次，回顧觀察1981年以來聯準會升息4次以上的9個年度，標普500指數當年度平均報酬仍有2.7%，顯見股市在經歷短期波動之後，未來仍可望延續向上趨勢。