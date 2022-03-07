健喬2月營收2.49億元、年增28% 為單月歷史次高

健喬（4114）今（7）日公布2月營收2億4,851萬元，年增28%，為歷年單月次高，連續兩個月年成長超過25%。雖然2月只有15個工作天，但由於出口中國鼻噴產品訂單持續暢旺，加上藥局通路、子公司優良生醫及七星化學業績大幅成長，帶動健喬單月業績仍有明顯成長。

健喬表示，集團合併營收增長28%，成長動能來自兩個部分，其中健喬母公司營收成長25%，子公司營收成長達40%。健喬母公司全通路慢性病用藥2月出貨暢旺，尤其藥局通路表現最為突出。在泌尿道領域方面，治療前列腺肥大的「優列扶」全系列藥品，及治療膀胱過動的「歐舒」緩釋錠成長雙雙超出45%，去年底開始代理用於前列腺癌紓解治療的「癌立佳」也有明顯的貢獻。

心血管領域方面，抗糖尿病用藥「美克糖」成長更超過80%，甫於去年底購入藥證的降血脂用藥「愛脂婷」也開始有顯著的貢獻；呼吸道領域方面，中國持續追加訂單的「Besonin」鼻噴也占母公司2月營收的7%。

在子公司部分，專注消費性領域的優良生醫，2月營收年增長近40%。優良生醫以「大健康」為訴求，在處方藥及消費性產品雙引擎帶動下營收大幅成長，2022年指標性產品「金吉胃福適凝膠」是代理韓國Boryung製藥研發生產知名品牌，也將搶攻台灣腸胃指示用藥的大商機。

另一家子公司原料藥廠七星化學，2月營收年成長幅度高達70%。七星化學2022年海外訂單也有明顯增長，尤其來自美國的Methocarbamol肌肉鬆弛劑訂單持續追加，再加上開發的原料藥N-Acetylcysteine黏液溶解劑也已取證，都將對營收產生挹注。

健喬指出，雖然藥品市場健保價逐年降低，但是健喬的銷售團隊有效將公司近年來購併的產品線與原來高競爭性產品達成互補，銷售至市場全通路，讓健喬在泌尿道領域及呼吸道領域持續維持領先地位，2022年健喬將再續成長動能營收成長樂觀可期。