資誠：疫情導致性平進展倒退至少兩年

國際婦女節即將來臨，PwC Taiwan今天發布「2022全球女性工作指數報告」（PwC Women in Work Index 2022） ，報告指出，新冠疫情大流行造成女性失業率提升，更大比例的女性離開勞動力市場，導致性別工作平等的進展倒退了至少兩年。

全球女性工作指數今年已邁入第10屆，評估OECD（經濟合作暨發展組織）共33個國家的女性就業成果。過去以來，女性工作指數持續緩慢成長，但今年這項指數卻是史上首次下降。

導致此指數下降的兩個主要因素是在疫情最嚴重的時期，女性失業率提高和女性勞動參與率降低。該指數估計，疫後失業女性比疫情前多510萬人，參與勞動力市場的女性則減少520萬人。

導致女性離職的主要因素是育兒和家務工作。根據OECD報告顯示，在疫情大流行期間，女性承擔了更多的無償育兒責任，導致她們離職的比例高於男性。當學校或幼兒園因疫情關閉，大多數的情況是母親來承擔的額外無償照顧工作，而非父親。

資誠聯合會計師事務所共融與多元負責人（Inclusion and Diversity Leader）簡汎亞表示，新冠疫情大流行使得女性在工作中實現性別平等的目標變得更具挑戰性。為了扭轉女性就業的情況，需要政府和企業帶頭，建立一個明確考量女性和其他弱勢團體需求的有效政策，以實現一個更公平的未來。