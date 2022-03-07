疫後大徵才上緯新能源釋出40個以上職缺

全球疫情延續至今，國內外許多產業皆受衝擊，唯獨離岸風電人才需求不減反增。上緯新能源（SRE）隨著專案逐步擴張，並為疫後國內外市場發展預做準備， 2022年開春持續增加攬才力道，年度規劃釋出40個以上的新職缺，除了為台灣就業市場增添契機，也以培養本地綠能永續人才為目標。

上緯新能源2021年整年招募了60位優秀人才進入團隊，企業規模成長將近一倍。隨著台灣與亞太地區離岸風電的發展進入高速成長期，上緯新能源今年持續擴大攬才計畫，預計釋出的新職缺包括基樁設計工程師、基樁製造經理、海事協調員、風場專案採購規劃經理、風場運維工程師等。

上緯新能源執行長蘇容儀表示，當全球加速往淨零轉型的目標邁進，泛綠領人才將是國內外下一波的職場新貴。上緯新能源作為本地離岸風電標竿開發商，除與國內大學合作開設風電相關學程，除了徵求有相關經驗、背景的專業人士，也力邀態度積極、有使命感且對台灣以及區域再生能源發展充滿熱忱的綠領青年加入。

上緯新能源以成為亞洲可再生能源的領導品牌為目標，除了重視能源與環境永續，也希望在人才培育上反映永續價值。除了提供員工舒適廣闊的辦公空間、以人為本的福利制度、完整的教育訓練外，國際化的企業環境和多元包容的組織文化更是國內企業少見。

上緯新能源首站3月14日將前往台灣大學校園徵才活動，希望透過面對面交流，達到經驗傳承目的，並培養台灣下一代優秀人才對永續產業的興趣與即戰力。