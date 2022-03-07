海天離岸與中信造船攜手 打造本國離岸風場人員運輸船

人員運輸船是風場開發所需重要船舶，由風場建設階段到後期的運維期皆有高度需求。海天離岸工程公司與中信造船集團簽署離岸風場人員運輸船(CTV)建造意向書，海天離岸將委由中信造船打造本國籍人員運輸船以支持開發商參與第三階段離岸風場之開發。

此次海天離岸與中信造船合作打造的高性能人員運輸船將是適應台灣離岸風場氣候及海域特性、具優良運動性能及耐風浪之先進船型。

台灣政府藉由離岸風場之開發帶動本土關聯產業升級及創造商機，除了風機零組件及水下基礎生產製造之在地化，海事工程服務及所需施工船舶之製造與改裝亦為本土化關鍵項目，且攸關風場之順利開發與營運，以及再生能源目標之達成，此次合作即為響應政府海事工程及船舶建造本土化政策，提供風場開發時人員運輸船服務。

海天離岸曾國正董事長表示，響應政府鼓勵離岸風場作業之海事工程船舶於本土製造及改裝之政策，海天離岸及中信造船把握此創造國內產業綜效之機會，充分運用國內造船優勢，打造本土海事工程船隊，支持國內風場開發；中信造船集團專精於工作船及海巡艦艇等各式特種船艦之建造，為國內著有聲譽的大型造船廠，建造品質及效率為各界肯定。

中信造船韓育霖總經理指出，中信造船很榮幸能和海天離岸工程共同合作參與本案，希望藉由本公司多年的造船及設計經驗，能夠為本案提供最佳解決方案。此外，中信造船將藉由投入離岸風電工程、海底鋪纜工程等相關船舶，持續獲取及累積相關經驗，將可依照顧客需求打造出符合台灣海域使用的工作船舶。

海事工程船舶在本土建造及改裝將是我國造船及修船產業轉型升級的最佳機會，本次人員運輸船的建造及營運除具體為國內造船及海事工程產業創造價值，未來更可帶動國內造船產業及供應鏈往更大型及更高價值的船型，如服務作業船（SOV）發展。