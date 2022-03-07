快訊

直播／今日本土+2、境外+27 無死亡個案

烏克蘭戰報：停火殺人的「敘利亞戰術」與傭兵？

海天離岸與中信造船攜手 打造本國離岸風場人員運輸船

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導
「海天離岸工程公司」海天離岸工程公司董事長曾國正（圖右）與中信造船集團總經理韓育霖（圖左）攜手，簽署離岸風場人員運輸船(CTV)建造意向。海天離岸提供
「海天離岸工程公司」海天離岸工程公司董事長曾國正（圖右）與中信造船集團總經理韓育霖（圖左）攜手，簽署離岸風場人員運輸船(CTV)建造意向。海天離岸提供

人員運輸船是風場開發所需重要船舶，由風場建設階段到後期的運維期皆有高度需求。海天離岸工程公司與中信造船集團簽署離岸風場人員運輸船(CTV)建造意向書，海天離岸將委由中信造船打造本國籍人員運輸船以支持開發商參與第三階段離岸風場之開發。

此次海天離岸與中信造船合作打造的高性能人員運輸船將是適應台灣離岸風場氣候及海域特性、具優良運動性能及耐風浪之先進船型。

台灣政府藉由離岸風場之開發帶動本土關聯產業升級及創造商機，除了風機零組件及水下基礎生產製造之在地化，海事工程服務及所需施工船舶之製造與改裝亦為本土化關鍵項目，且攸關風場之順利開發與營運，以及再生能源目標之達成，此次合作即為響應政府海事工程及船舶建造本土化政策，提供風場開發時人員運輸船服務。

海天離岸曾國正董事長表示，響應政府鼓勵離岸風場作業之海事工程船舶於本土製造及改裝之政策，海天離岸及中信造船把握此創造國內產業綜效之機會，充分運用國內造船優勢，打造本土海事工程船隊，支持國內風場開發；中信造船集團專精於工作船及海巡艦艇等各式特種船艦之建造，為國內著有聲譽的大型造船廠，建造品質及效率為各界肯定。

中信造船韓育霖總經理指出，中信造船很榮幸能和海天離岸工程共同合作參與本案，希望藉由本公司多年的造船及設計經驗，能夠為本案提供最佳解決方案。此外，中信造船將藉由投入離岸風電工程、海底鋪纜工程等相關船舶，持續獲取及累積相關經驗，將可依照顧客需求打造出符合台灣海域使用的工作船舶。

海事工程船舶在本土建造及改裝將是我國造船及修船產業轉型升級的最佳機會，本次人員運輸船的建造及營運除具體為國內造船及海事工程產業創造價值，未來更可帶動國內造船產業及供應鏈往更大型及更高價值的船型，如服務作業船（SOV）發展。

造船 中信 離岸風電

延伸閱讀

長榮挑戰前五大航商地位

當季金門牡蠣恐遭殃？ 塔山發電廠鄰近海域疑漂油汙

遠洋漁業公司誤報卸魚地開罰四百萬 查封漁船隨即繳清

廣州 打造大灣區船舶加油站

相關新聞

海天離岸與中信造船攜手 打造本國離岸風場人員運輸船

人員運輸船是風場開發所需重要船舶，由風場建設階段到後期的運維期皆有高度需求。海天離岸工程公司與中信造船集團簽署離岸風場人...

學者：油價短期可能飆至150美元 下半年有望緩和

俄烏衝突未歇，國際油價一度觸及130美元大關，學者指出，短期內油價可能飆升至150美元；但下半年隨原油市場供給增加，通膨...

俄烏戰衍生金融戰 凱基投顧：留意四大衝擊

在俄羅斯正式宣告軍事入侵烏克蘭後，隨著戰事消息面紛雜，國際股市近期呈現震盪加劇。凱基投顧表示，市場複製歷史經驗，戰爭開打...

資誠：新冠疫情使性別工作平等進展倒退至少兩年

國際婦女節即將來臨，PwC Taiwan今（7）日發布《2022全球女性工作指數報告》(PwC Women in Wor...

303大停電 馬英九諷：打9折能補損失？經長仍屹立不搖

上周全台發生303大停電，台電祭出電費折扣補償。前總統馬英九今在臉書表示，電費打9折能彌補停電造成的損失嗎？台電董事長和...

家庭照顧假勞工「看得到用不到」 婦團提三大修法訴求

明天是三八婦女節。婦女新知、台北市產業總工會、家庭照顧者關懷總會、生育改革行動聯盟等51個團體與工會，今天上午於勞動部前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。