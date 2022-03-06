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中油宣布 7日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.6元

經濟日報 / 記者李宜儒／台北即時報導

中油宣布，自明（7）日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.6元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升31.3元、95無鉛汽油每公升32.8元、98無鉛汽油每公升34.8元、超級柴油每公升29.1元。

中油表示，本週受俄國遭環球銀行金融電信協會(Swift)制裁恐使原油供應中斷、國際大油公司撤出在俄油、氣投資等因素影響，導致油價大漲。本周浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價上漲11.79美元，新台幣兌美元匯率貶值0.139元，國內油價依公式計算漲幅為10.18%，按浮動油價機制調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲3.0元及4.4元。

中油指出，為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，汽、柴油各吸收1.2元及2.6元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅及第二階段吸收50%調幅合計後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收1.2元。因雙重平穩機制啟動，本次汽、柴油共各吸收2.4元及3.8元，國內汽、柴油價格實際每公升各調漲0.6元。

中油表示，本週依油價公式及政府調降貨物稅(汽、柴油每公升共各2元及1.5元)調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價、平穩機制運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整之2.4元及3.8元均由台灣中油吸收，累計111年至2月底止，台灣中油共吸收約16億元。調價後各式油品實際零售價格以各營業點公告為準。

油價 中油

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