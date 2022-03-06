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台南「億載會」新任會長陳麗芬將上任 首度出自南科

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
南科直得科技董事長陳麗芬，將出任下屆「億載會」會長。圖 ／讀者提供
南科直得科技董事長陳麗芬，將出任下屆「億載會」會長。圖 ／讀者提供

大台南地區企業主及專業人士最具重量級的工商團體「億載會」，下屆會長將由直得科技董事長陳麗芬出任，也是首度由南科廠商出任會長，業界認為，以陳麗芬積極熱情行事風格，可望更深化園區廠商與大台南產官學界間交流。

據知，「億載會」是由台南在地知名汽機車零件大廠東陽事業集團董事長吳永豐與大億企業集團董事長吳俊億於2003年3月成立，目前有80餘家會員，公司總市值逾5400億元、總產值達近兆元，新舊會長交接本月11日晚將在台南晶英酒店舉行，由陳麗芬自現任會長宏佳騰董事長鍾杰霖手中接下會長。

陳麗芬也是台灣科學園區同業公會副理事長，多年來不吝關懷弱勢，在業界有「陽光阿姨」之稱。她大學念德文，畢業後在國泰集團任德文秘書，後前往德國留學時認識另一半、也是現任直得科技總經理許明哲，兩人後來返台任職外商駐台代表，1998年創立直得科技迄今。

陳麗芬日前接受南科管理局「南科簡訊」專訪，分享一路創業迄今點滴，業界說，直得科技是高科技機械零組件專業製造廠商，以線性滑軌、線性馬達系統零組件，揚名產業，去年11月在美國、歐洲、台灣更推出 cpcRobot 微型6軸機械手臂、及cpcStudio 軟體 PLC / IDE 平台，持續保有業界優勢。

南科管理局與園區廠商都認為，陳麗芬有熱情，活動力強，接會長可望強化園區與大台南工商界連結，也會讓南科更接地氣。

陳的友人說，陳麗芬今年春節前才嫁女兒，現又要接會長，可說雙喜臨門。

陳麗芬表示，接任會長責任重大，除希望為大台南產業發聲，也希望扮演在地關懷力量，結合工商界擴大公益面幫助弱勢者。

東陽 國泰

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