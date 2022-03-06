油價再飆快去加油 中油：汽、柴油明起每公升漲0.6元

油價再度大漲，台灣中油宣布，自明（7）日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.6元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升31.3元、95無鉛汽油每公升32.8元、98無鉛汽油每公升34.8元、超級柴油每公升29.1元。

台灣中油表示，本週受俄國遭環球銀行金融電信協會（Swift）制裁恐使原油供應中斷、國際大油公司撤出在俄油、氣投資等因素影響，導致油價大漲，本週浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價上漲11.79美元，新台幣兌美元匯率貶值0.139元，國內油價依公式計算漲幅為10.18%。

中油指出，按浮動油價機制調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲3.0元及4.4元，為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），汽、柴油各吸收1.2元及2.6元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施。

中油表示，第一階段吸收25%調幅及第二階段吸收50%調幅合計後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收1.2元。因雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收2.4元及3.8元，國內汽、柴油價格實際每公升各調漲0.6元。