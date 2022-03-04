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看準低軌衛星商機 鐳洋啟用次世代天線實驗室

聯合報 / 記者馬瑞璿／台北即時報導
鐳洋科技啟用次世代天線實驗室，圖左至右依序為鐳洋科技技術長周瑞宏、鐳洋科技總經理王奕翔、智波科技執行長羅維權、台灣羅德史瓦茲資深市場行銷協理盧迦立。（圖／鐳洋科技提供）
鐳洋科技啟用次世代天線實驗室，圖左至右依序為鐳洋科技技術長周瑞宏、鐳洋科技總經理王奕翔、智波科技執行長羅維權、台灣羅德史瓦茲資深市場行銷協理盧迦立。（圖／鐳洋科技提供）

看準低軌衛星商機，鐳洋科技今（4）日宣布啟用次世代天線實驗室，鐳洋科技總經理王奕翔指出，未來將透過「毫米波產線測試」、「先進射頻研發」與「智動化設計」等三大產品線，提供客戶低軌道衛星終端接收器、射頻前端模組與陣列天線設計、5G毫米波測試等解決方案，以滿足客製化需求。

鐳洋科技成立於2006年，跨足半導體IC設計、電子製造、電動車產業、物聯網、醫療產業下游，從設計、製造到量產測試，提供一系列解決方案，滿足客戶多方面需求。

鐳洋科技去年參與經濟部工業局B5G主題式研發計畫，在此計畫案中，鐳洋擔任主導廠商，偕同國內知名網通廠、電路基板製程廠以及電路基板原材廠，以聯盟形式，一起爭取國際訂單。經濟部也透過B5G計畫打造台灣低軌衛星國家隊，積極串起台灣產業鏈。

根據美國衛星產業協會（SIA）資料顯示，2020年全球衛星產業產值為2706億美元，2030年上看3706億美元；細分衛星產值，地面接收設備占整體產業產值48%，產值高達1353億美元。

鐳洋科技進近年來積極布局太空產業鏈，不僅積極延攬國內RF與天線領域之專家、著重於低軌衛星產品技術研發，為完善國內自主研發能量，更進一步協助國外客戶完成各種不同的衛星產品客製化設計 。

王奕翔表示，3年前就開始積極布局射頻相關產品研發及設備建置，更於2021年底偕同羅德史瓦茲及智波科技打造「次世代天線實驗室」，此實驗室採用縮距場架構（Compact Range Chamber），可量待測物高達60分，量測頻段涵蓋8GHz~90GHz。

除了滿足傳統天線量測外，鐳洋科技更進一步採用羅德史瓦茲向量訊號產生器與向量訊號分析儀。此套高階設備可測試先進技術5G、車用雷達及低軌道衛星收發測試平台，進行主動系統指標量測，除了傳統被動測試外，更可以完成系統性參數驗證。

此外，鐳洋科技亦自主發展自動化陣列天線校正演算法，以提供完善的陣列天線校正與維修診斷服務，可協助國內業界縮短研發時程，快速校驗陣列天線特性，滿足5G毫米波陣列天線、B5G/6G低軌衛星地面接收站、衛星通訊酬載設備、工控/車載雷達天線模組等量測需求 。

5G 毫米波

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