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0303大停電中火火力全開 中市府籲中央正視能源危機

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導
0303大停電中火火力全開，台中市長盧秀燕呼籲中央正視能源危機。台中市政府提供
0303大停電中火火力全開，台中市長盧秀燕呼籲中央正視能源危機。台中市政府提供

針對0303全台大停電，台中火力發電廠「火力全開」，台中市長盧秀燕今(4)日表示，台中市政府除啟動各項應變措施，也強烈建議中央應正視能源政策危機，避免持續依賴老舊電廠提升發電量支援，一切以人民健康為優先。

盧秀燕指出，國家燒更多的煤、發更多電，造成空汙卻解決不了缺電，呼籲中央必須思考能源政策問題，尤其能源配置及能源區域分布，因長期以來靠中電北送、南電北送風險高，如何安全、充分無虞供電，確保民生及工業發展。

至於台中火力發電廠超量使用生煤遭台中市政府開罰，最高行政法院今天判決市府敗訴，盧秀燕也表示遺憾，台中市環保局說，此案已由台中市議會向司法院大法官提起釋憲，將等後續釋憲結果再作因應。

近日西半部地區空品不良，台中市環保局為減緩空汙，要求中火等大型汙染源降載減排，但在興達停電事件中，中火發電量由原來全廠54%電力負載提升至近70%，導致汙染排放增加11%，空汙期間不減反增。

環保局指出，依台電數據顯示，中火近日均維持7座燃煤機組發電，發電量約七成左右，但興達電廠事故後，為緊急發電，中火7座機組發電量均提升至九成五以上迄今，昨日更加開燃油緊急備用機組運轉發電，導致空汙加劇。

對此，市府持續監測中火並要求在空汙期間應實施降載；另外也協調中龍公司安排動力、生石灰、礦泥拌合等工場進行定修及歲修，調整產能及加強減排，降載12%產能，市府期盼台電妥善調配各地能源，維護中部地區民眾健康。

另有關中火空汙防治，市府2019年引用《台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例》，針對中火超量使用生煤開罰，卻遭行政院發函告知該條例部分條文無效，市府提起行政訴訟並聲請釋憲，最高行政法院今天判決市府敗訴。

環保局表示，針對最高行政法院於生煤自治條例無效案，作出駁回確定判決，市府深感遺憾，法院裁定駁回的主要理由在於，此案已由台中市議會提起釋憲，由憲法法庭審理即可，再由行政法院實質審理已無救濟功能。

空汙 火力發電廠 環保

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