快訊

林佳龍稱台北選輸黨要檢討 段宜康嗆：就你盡心又適合

303大停電 檢方將連帶追查去年513、517停電原因

訊連董座：玩美移動持股 會逐年分批處理

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導
玩美移動、訊連今（4）日舉行記者會及法說會，玩美移動總經理張華禎（左）訊連董事長黃肇雄（右）。 記者吳凱中/攝影
玩美移動、訊連今（4）日舉行記者會及法說會，玩美移動總經理張華禎（左）訊連董事長黃肇雄（右）。 記者吳凱中/攝影

訊連（5203）及旗下「獨角獸」玩美移動4日分別召開法說會、記者會，由於玩美移動即將在今年第3季赴美上市，且估值高達14億美金，市場推估，若掛牌順利，訊連潛在收益逾11個股本，訊連董事長黃肇雄表示，玩美移動持股會逐年、分批處理，但會保留一部分股權，享有玩美股息及其成長果實，至於本業方面，在三大成長型產品線助攻下，預期今年訊連營收將優於去年。

玩美移動3日晚上宣布將採用SPAC方式，於今年第3季在美國納斯達克上市，由於訊連持有玩美移動36.3%股權，合併後，預估訊連手持玩美價值上看3.66億美金，以訊連投資成本3,600萬美金計算，帳上獲利估算逾10倍。

訊連目前股本7.7億元，以今日漲停收盤價104元計算，市值大增至80億元。市場推算，玩美上市後擁有市值約達14億美元，若訊連全數處分持股36.3%，則市值可達新台幣102億元，已超越目前80億元，由於訊連持股玩美每股成本為1美元，若美國掛牌後，每股面額10元，扣除成本後，潛在收益逾11個股本。

黃肇雄表示，待玩美在美國上市後，不排除2023年第3季處分部分玩美股權，藉此回收投資利益，但前提是股價表現不錯，且不會一次性賣太多，會逐年、分批處理持股，也會保留一部分股權，享有玩美股息及其成長果實。

黃肇雄分析，對訊連來說，玩美上市後、其持股將變訊連可調節財務水位的「大金雞」，在有了這層保障後，訊連未來三年要開始衝刺業務、追求高速成長，因此會投入更多R&D及行銷投資。

在訊連本業方面，訊連預估，營收占比達六成的三大成長型產品線PC-Create（B2C）、Mobile App、New Biz預計今年業績與去年持平或成長，至於營收占比達四成的PC OEM／ODD今年預期下降幅度與去年相似或衰退幅度縮小；整體來看，訊連看好今年營收將較去年成長。

展望未來，玩美移動總經理張華禎指出，玩美移動APP預計到3月底下載量將達10億次，且在私募增資案中引進包含精品品牌香奈爾、日本最大美妝集團資生堂以及社交軟體大廠Snapchat，分別在精品、美妝、線上社交領域深度戰略合作。

值得一提的是，訊連未來計畫之一是協助品牌客戶進入元宇宙、NFT（非同質化代幣）領域。張華禎表示，目前元宇宙沒有很切確的商業模式，但在NFT就有較具體想法，雖然目前仍在跟品牌客戶談，但舉例來說，如果一個消費者買了一個品牌戒指的圖像影像NFT，使用玩美產品AR&AI功能，甚至可以模擬戴在手上的情況。

不過，玩美移動因發行特別股，依據IFRS歸類為透過損益按公允價值衡量的金融負債，且因玩美估值上升，亦使該特別股的價值同時增加，導致玩美需依照IFRS規定認列特別股帳面損失，而訊連採用權益法認列持有玩美的投資損益，2021年認列7.96億元，導致去年訊連營業外收入淨損6.98億元。

黃肇雄強調，訊連本業是賺錢的，公司營運依然穩健，並將開始追求業績高成長。而玩美特別股被視為資產負債，只是帳面上依據會計規則認列的金額、而非實際虧損，且玩美在營運上依然表現強勁，並將持續追求業績高成長。

訊連 黃肇雄

延伸閱讀

五月天阿信靠「深夜食堂」 催生「八仙」戰NFT市場

火紅的NFT會成為區塊鏈的泡沫殘品？

球員卡風潮回來了 NFT讓交易更火爆

訊連金雞 將赴美上市

相關新聞

看準低軌衛星商機 鐳洋啟用次世代天線實驗室

看準低軌衛星商機，鐳洋科技今（4）日宣布啟用次世代天線實驗室，鐳洋科技總經理王奕翔指出，未來將透過「毫米波產線測試」、「...

解決缺工問題 第二階段開放越泰印菲移工

北高雄傳統產業受缺工問題影響，出現經營困境，立委邱志偉、勞動部長許銘春、衛福部醫福會執行長王必勝等人昨至高雄岡山本洲產業...

【半導體搶料戰／上】俄烏戰重演8年前氖價飆10倍？台積電供應商說免驚

2014年，俄羅斯攻打當時也是烏克蘭屬地克里米亞時，一支平均7立方米充填量以特殊鋼瓶裝的氖混氣，平常賣7至8萬元，卻飆升到120萬元，飆漲了十多倍。當時的戰爭，造成全球半導體產業跟著大地震。時隔8年，俄羅斯再向烏克蘭開火，關鍵雷射氣體供應，是否會再度撼動全球半導體供應鏈，全球關注。

台船基隆廠勞工董事雙胞案 國營會接受陳情

台船基隆工會勞工董事鬧雙胞，工會向經濟部陳情，經濟部國營會由執行長劉明忠代表接受陳情，並說明尊重台船公司治理，將請台船加...

2月製造業採購經理人指數PMI回升 但擴張速度半年新低

中華經濟研究院發布2月採購經理人指數，製造業採購經理人指數(PMI)回升2.6個百分點至58.8%，雖已連續20個月呈現...

揭長榮變天關鍵9分鐘 張國煒靠攏弟弟派為的是神祕海外金庫？

上周五（2月25日），長榮集團控股公司長榮國際改選董監，由大房二子張國明、三子張國政及二房張國煒母親等泛弟弟派聯盟奪得4席過半席次，經營權一夕變天，震撼業界。但其實泛弟派的股權全加起來也並未過半，擁有股權優勢的大房長子（哥哥派）張國華，大可宣告不出席，逕自讓股東臨時會流會，但是什麼原因，讓他誤判情勢仍開會？泛弟派結盟的協議又是什麼？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。