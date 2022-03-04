訊連董座：玩美移動持股 會逐年分批處理

訊連（5203）及旗下「獨角獸」玩美移動4日分別召開法說會、記者會，由於玩美移動即將在今年第3季赴美上市，且估值高達14億美金，市場推估，若掛牌順利，訊連潛在收益逾11個股本，訊連董事長黃肇雄表示，玩美移動持股會逐年、分批處理，但會保留一部分股權，享有玩美股息及其成長果實，至於本業方面，在三大成長型產品線助攻下，預期今年訊連營收將優於去年。

玩美移動3日晚上宣布將採用SPAC方式，於今年第3季在美國納斯達克上市，由於訊連持有玩美移動36.3%股權，合併後，預估訊連手持玩美價值上看3.66億美金，以訊連投資成本3,600萬美金計算，帳上獲利估算逾10倍。

訊連目前股本7.7億元，以今日漲停收盤價104元計算，市值大增至80億元。市場推算，玩美上市後擁有市值約達14億美元，若訊連全數處分持股36.3%，則市值可達新台幣102億元，已超越目前80億元，由於訊連持股玩美每股成本為1美元，若美國掛牌後，每股面額10元，扣除成本後，潛在收益逾11個股本。

黃肇雄表示，待玩美在美國上市後，不排除2023年第3季處分部分玩美股權，藉此回收投資利益，但前提是股價表現不錯，且不會一次性賣太多，會逐年、分批處理持股，也會保留一部分股權，享有玩美股息及其成長果實。

黃肇雄分析，對訊連來說，玩美上市後、其持股將變訊連可調節財務水位的「大金雞」，在有了這層保障後，訊連未來三年要開始衝刺業務、追求高速成長，因此會投入更多R&D及行銷投資。

在訊連本業方面，訊連預估，營收占比達六成的三大成長型產品線PC-Create（B2C）、Mobile App、New Biz預計今年業績與去年持平或成長，至於營收占比達四成的PC OEM／ODD今年預期下降幅度與去年相似或衰退幅度縮小；整體來看，訊連看好今年營收將較去年成長。

展望未來，玩美移動總經理張華禎指出，玩美移動APP預計到3月底下載量將達10億次，且在私募增資案中引進包含精品品牌香奈爾、日本最大美妝集團資生堂以及社交軟體大廠Snapchat，分別在精品、美妝、線上社交領域深度戰略合作。

值得一提的是，訊連未來計畫之一是協助品牌客戶進入元宇宙、NFT（非同質化代幣）領域。張華禎表示，目前元宇宙沒有很切確的商業模式，但在NFT就有較具體想法，雖然目前仍在跟品牌客戶談，但舉例來說，如果一個消費者買了一個品牌戒指的圖像影像NFT，使用玩美產品AR&AI功能，甚至可以模擬戴在手上的情況。

不過，玩美移動因發行特別股，依據IFRS歸類為透過損益按公允價值衡量的金融負債，且因玩美估值上升，亦使該特別股的價值同時增加，導致玩美需依照IFRS規定認列特別股帳面損失，而訊連採用權益法認列持有玩美的投資損益，2021年認列7.96億元，導致去年訊連營業外收入淨損6.98億元。

黃肇雄強調，訊連本業是賺錢的，公司營運依然穩健，並將開始追求業績高成長。而玩美特別股被視為資產負債，只是帳面上依據會計規則認列的金額、而非實際虧損，且玩美在營運上依然表現強勁，並將持續追求業績高成長。