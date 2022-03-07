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南山人壽舉辦舉辦《生命之織》攝影展「織」持 癌友

撰文 / 華國玉

南山人壽攜手癌症希望基金會、SPRG縱橫公關集團舉辦《生命之織》攝影展，用影像展現生命之美。(左起) 縱橫公關總經理黃兆慧、南山人壽代理總經理范文偉、國健署副署長賈淑麗、癌症希望基金會董事長王正旭、靳秀麗董事。 圖／南山人壽提供
南山人壽攜手癌症希望基金會、SPRG縱橫公關集團舉辦《生命之織》攝影展，用影像展現生命之美。(左起) 縱橫公關總經理黃兆慧、南山人壽代理總經理范文偉、國健署副署長賈淑麗、癌症希望基金會董事長王正旭、靳秀麗董事。 圖／南山人壽提供

根據世界衛生組織國際癌症研究機構（IARC）發布的2020年全球最新癌症數據，2020年全球1930萬人新確診癌症，近1000萬人死亡；每5人中就有1人將在其一生中罹患癌症。

南山人壽長期關注癌症議題、去年起便宣布展開與癌症希望基金會的三年計畫，繼2020年的「用愛擁抱希望」合作專案，以幾米圖像授權的禮物袋包裝，提供癌友疾病衛教手冊及情緒療癒書，今年，南山人壽挹注更多資源，除再度與癌症希望基金會合作，另邀請SPRG縱橫公關集團一同投入「生命之織」影像展，幫助癌友邁向抗癌的下一哩路。

「生命之織」影像藝術展由李晏禎擔任策展人，本次影像展出60幅攝影作品及一部10位癌友的訪談短片，將10位女性癌友的傷痕與多樣的生命姿態以短片和攝影形式呈現出來，除了捕捉各種癌症造成的疤痕，也映照出癌友如何直視內心的掙扎、不甘、恐懼等感受後，將其轉化成正向的力量，以嶄新的姿態拾回身體與生命的主導權。

本次展覽以女性癌友為主角，邀請導演齊怡、劉佩怡與攝影家李毓琪，透過與10位女性癌友深刻剖白的對話，以她們的故事為中介開展，用影像、空間與她們的抗癌故事串連出視覺與情感世界的立體感知，呈現出一場公益與藝術完美結合，既有生命力又有藝術性的展覽。

展覽之所以取名為「生命之織」，一則展現癌友的生命「姿」態、再者也體現大眾的「支」持和社會所編「織」出的照護網絡，除了展示拍攝照片與影片外，癌友們也將透過６場「真人圖書館」的座談會，現身分享自身遭遇人生重大變故時，如何轉念重獲新生的過程，藉此鼓勵其他癌友們及民眾的保障風險意識。

南山人壽表示，抗癌之路是相當漫長且辛苦的，希望透過與癌症希望基金會及SPRG縱橫公關集團資源合作，倡議癌症預防及治療；也希望藉由此次的「生命之織」影像展，能夠帶給癌友溫暖又堅定的守護力量。

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