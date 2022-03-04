防壓降停電 UPS大廠伊頓來自金融、中小企業訂單激增

受台電壓降跳電衝擊，UPS大廠伊頓近日來自個人用戶、中小企業、金融業訂單激增，尤其中小企業辦公室傳出不少災情，部分中小企業與金融業客戶因此加速編列預算，提前採購UPS與進行保養；甚至客戶驚覺UPS內裝的電池壽命已盡，卻沒有定期更換、保養而未得到保護。

伊頓為全球前兩大UPS品牌大廠，是少數在台灣同時設有研發、生產及在地服務的外商公司，其中，因應美中貿易戰之後，中國大陸製造產品輸美卡關，近年伊頓擴大台灣投資，目前已將產能加碼50%，伊頓電氣台灣及日本區總經理宮鴻華日前表示，視美國市場需求，內部將以產能擴增一倍為目標。

由於近日停電衝擊，帶動UPS需求大增，伊頓表示，去年5月兩次斷電事件，造成重覆停電送電，送電時帶來的突波會損壞電器產品。尤其大部分較精密的如電腦、音響等，若有安裝品質良好功能完善的UPS，就可以免於斷電的損失以及復電時的突波衝擊。

此外，還有用戶在此時發現UPS使用方式不正確。例如不建議UPS裝在延長線上，應直接接到插座。也要評估UPS後接的家電設備不能過多，超過UPS的負載；用在電腦附近的，也建議不需要接到印表機、影印機等。

伊頓同時也是台灣半導體產業護國神山群供應鏈之一，受惠半導體產業強勁成長帶動，產業持續加碼擴大資本支出，加上資料中心、雲端需求強勁，外界看好，今年營收持續兩位數增長，持續改寫新猷。