國際金融研究學院揭牌 蔡總統：培養國內資產管理人才

蔡英文總統今（4）日上午出席中山大學「國際金融研究學院揭牌典禮」時指出，打造台灣成為亞洲企業資金調度及高階資產管理中心是政府重要目標，盼透過國際金融研究學院培養更多國際資產管理人才，吸引更多國際機構和資金來台。

蔡總統致詞時表示，金融研究學院可以成立，首先要感謝教育部，因為《產學創新條例》在立法院通過後，讓不同的產業參與人才在大學裡面訓練，這是我們在教育跟培育人才的新嘗試，在半導體學院後，重心再轉向金融業。

她認為，高雄要成為區域的金融中心，最重要的就是要有人才，尤其是要有很多在地培育的人才；有人才後才有產業；有教育，我們才有人才。特別是在後疫情時代，因全球供應鏈重組，人才需求也更加龐大。

對於中山大學配合政府政策，努力推動成立「國際金融研究學院」，蔡總統表示感謝現場的政府各單位、金融總會及金融研訓院與金融機構代表，足以證明產官學合作的陣容很堅強。

總統進一步說明，「國際金融研究學院」前期將設立「國際資產管理研究所」，並開設「數位金融」及「永續金融」兩個微學程，讓學生可以跨越不同領域選修，增加專業技能。

蔡總統最後感謝22家金融機構的資源挹注，及用心規劃學院設立的所有同仁。並表示，中山大學也將準備設立「半導體學院」及「學士後醫學系」，相信未來一定會持續茁壯，再創高峰。