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俄烏戰爭引擔憂 投資人忙避險、實質資產逆勢創高

經濟日報 / 記者黃力／即時報導

俄烏戰爭越演越烈，引發供應中斷的擔憂，油價飆破百元大關，創2014年以來新高，黃金、鈀金、鋁、小麥、玉米和棕櫚油等金屬與農產品價格也幾乎全面飆高，投資人慌忙尋求避險管道，推升能源股和原物料股漲勢，也帶動元大實質多重資產基金的淨值今年以來逆勢上揚，並寫下波段新高表現。

元大投信指出，俄羅斯和烏克蘭是全球重要的能源、金屬和穀物供給國，倘若衝突局勢繼續升級，將造成全球能源和糧食方面的供給危機，推升全球大宗商品價格進一步上漲。

統計歷次軍事衝突，原油價格是反應最為敏感的資產之一。以過去4次重大戰爭，包括克里米亞戰爭、兩次波灣戰爭和阿富汗戰爭，標普500能源股指數分別在1、3和6個月後平均上漲1.3%、8.3%、10.3%，顯示能源股不僅在戰爭爆發前，股價會提前起漲，戰爭開打後，股價仍可持續攻高。

元大實質多重資產研究團隊表示，現階段能源股具有雙重避險的功能，是一個非常具有吸引力的避險工具，能夠同時應對高通膨和地緣政治風險，而且評價面相對低廉，標普500能源股指數以未來一年獲利預估計算的本益比僅12.2倍，遠低於標普500指數的19倍(彭博資訊，截至2022/3/1)。再者，油價攀升也大幅改善能源股的財務體質，提高股息配發能力，這些都是我們近期看好能源股，採取加碼配置的主要因素。

元大實質多重資產研究團隊指出，今年以來全球股市表現動盪，跌幅已經逼近一成(彭博資訊，截至2022/3/1)，反觀基金掌握市場波動下的投資機會，受惠持有約5成的能源股和大宗商品類股逆勢飆高，支撐今年以來基金淨值表現不跌反漲。

除了能源股和大宗商品類股外，也在REITs(不動產投資信託)、基礎建設和公用事業類股方面，看到很好的投資機會，該些公司很多都享有壟斷或寡佔的優勢，屬於民生必要需求，可以產生可預測的收入，相對不太容易受到俄烏戰爭的負面影響。而且，受到避險需求影響，美國公債殖利率明顯回落，在該些資產具有明顯較高的配息率，以及穩健的基本面下，有機會吸引資金大舉進場。

元大投信 原油價格

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