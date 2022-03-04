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台船基隆廠勞工董事雙胞案 國營會接受陳情
台船基隆工會勞工董事鬧雙胞，工會向經濟部陳情，經濟部國營會由執行長劉明忠代表接受陳情，並說明尊重台船公司治理，將請台船加強與工會溝通。
國營會說明，基於尊重台船公司的公司治理，歷來的勞工董事，都是由台船的公股代表董事長陳報工會代表，再送經濟部核定派任。而由2005年開始，17年來台船董事長都是循例陳報基隆廠企業工會理事長擔任勞工董事，絕無不尊重工會的情事。至於工會針對代表工會的人選有不同意見，將責成台船公司加強與工會溝通。
至於外傳基隆廠可能關廠，國營會表示，台船公司於2020年提報「營運展望暨增資報告書」時，即確定基隆廠不關廠，並以追求財務穩健有盈餘目標。2021年政府協助完成增資，更代表支持基隆廠不關廠的實際行動。未來基隆廠改造計畫的成功關鍵，也有賴公司與員工合作共創雙贏才能永續發展經營。
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