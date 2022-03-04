2月製造業採購經理人指數PMI回升 但擴張速度半年新低

中華經濟研究院發布2月採購經理人指數，製造業採購經理人指數(PMI)回升2.6個百分點至58.8%，雖已連續20個月呈現擴張，但是2021年8月以來最慢擴張速度。未來六個月展望指數大幅續上升5.4個百分點至65.1%，創去年8月以來最快擴張速度，顯示廠商對未來半年製造業景氣仍抱持樂觀看法。但非製造業（NMI）則持續下跌2.3個百分點到51.6%。

中經院表示，2月經季節調整後PMI回升到2.6個百分點至58.8%。五項組成指標中，新增訂單、人力僱用與存貨擴張，生產轉為擴張，供應商交貨時間上升。不過其中供應商交貨時間上升速度逐漸趨緩，本月指數回跌3.9個百分點到61.7%，是2020年11月最慢的上升速度，反映缺料和供應鏈瓶頸。

六大產業中，五大產業回報PMI擴張，依擴張速度排序為電力暨機械設備產業（55.6%)、電子暨光學產業（54.4%)、交通工具產業(53.7%)、化學暨生技醫療產業(53.2%)與基礎原物料產業(51.3%)。食品暨紡織產業(47.9%)轉為緊縮。

至於未來六個月展望指數則持續上升5.4個百分點至65.1%，創去年8月以來最快擴張速度。

中經院表示，2月未季調台灣非製造業經理人指數（NMI）持續下跌2.3個百分點至51.6%。其中部分導因於2月農曆春節與228假期工作天數較少，未經季節調整的商業活動與新增訂單（新增簽約客戶或業務）指數，同步中斷連續七個月的擴張轉為緊縮，分別下跌7.3與4.5個百分點至45.9%、47.5%。

隨著本土疫情趨緩，非製造業未來六個月展望指數在一月驟跌11.6個百分點到53.0%後，2月回升6.5個百分點到59.5%。

八大產業回報未來六個月展望，六個產業呈現擴張，依序是教育暨專業科學業（71.7%)、營造暨不動產業(66.7%)、資訊暨通訊傳播業(60.0%)、零售業（58.3%)、批發業（54.8%)與金融保險業(53.3%)。但住宿餐飲業(38.9%)與運輸倉儲業(44.2%)則回報未來六個月展望呈現緊縮。