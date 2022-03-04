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2月PMI止跌回升 中經院：製造業今年前景相當不錯

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導

中經院今（4）日公布2月台灣製造業採購經理人指數（PMI）為58.8、非製造業經理人指數（NMI）為51.6，PMI回升2.6，NMI續跌2.3，但兩指數仍持續呈現擴張。中經院院長張傳章表示，該份調查雖是在俄烏開戰之前進行，雖未能完全反映戰事的影響，但對於這種期間性戰爭，建議不用太恐慌、太悲觀，不過需關注戰爭是否擴大或延長。

張傳章指出，此次俄烏戰事對於廠商供應鏈的影響，不如過去年兩年新冠肺炎疫情對全球供應鏈的衝擊，企業的安全庫存也都高於疫情爆發前，且廠商現在關注的焦點已不在訂單多寡，更在乎的是存貨與價格，也就是利潤。

張傳章指出，2月PMI指數止跌回升且已連續20個月呈現擴張，主要是經季調後的新增訂單指數攀升6.0至58.6，以及經季調後的生產指數2月也躍升9.7，僅維持一個月緊縮已轉為擴張，指數來到59.5。未來六個月展望指數也續揚5.4至65.1，是2021年8月以來最快擴張速度。

至於2月NMI指數則是續跌，張傳章表示，部分導因於2月農曆春節與228假期工作天數較少之故，未經季節調整的商業活動與新增訂單指數同步中斷連續七個月的擴張轉為緊縮，二指數分別下跌7.3與4.5至45.9與47.5。但隨著本土疫情趨緩，使未來六個月展望指數回升6.5至59.5。

關於今年的整體經濟展望，中華採購與供應管理協會採購與供應研究中心執行長賴樹鑫表示，製造業今年前景相當不錯，創新、永續將成為今年經濟成長的動能，但地緣政治的不確定性比較難掌握。

中經院今（4）日公布2月台灣製造業採購經理人指數（PMI）為58.8、非製造業經理人指數（NMI）為51.6，PMI回升2.6，NMI續跌2.3，仍持續呈現擴張。中經院院長張傳章表示，該份調查雖是在俄烏開戰之前進行，但對於這種期間性戰爭，建議不用太恐慌、悲觀，不過需關注戰爭是否擴大或延長。 圖／中經院提供
中經院今（4）日公布2月台灣製造業採購經理人指數（PMI）為58.8、非製造業經理人指數（NMI）為51.6，PMI回升2.6，NMI續跌2.3，仍持續呈現擴張。中經院院長張傳章表示，該份調查雖是在俄烏開戰之前進行，但對於這種期間性戰爭，建議不用太恐慌、悲觀，不過需關注戰爭是否擴大或延長。 圖／中經院提供

疫情 製造業 PMI

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