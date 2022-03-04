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油價漲翻天！估下周汽油每公升漲0.7元 95衝破32.5元

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
俄烏持續開戰，預估下周國內油價將連四漲，汽油價格每公升漲0.7元、柴油每公升漲0.1元。圖／聯合報系資料照片
俄烏持續開戰，預估下周國內油價將連四漲，汽油價格每公升漲0.7元、柴油每公升漲0.1元。圖／聯合報系資料照片

俄烏持續開戰，且俄國遭SWIFT制裁恐使原油供應中斷，預估下周國內油價將連四漲，汽油價格每公升漲0.7元、柴油每公升漲0.1元。如果漲幅不變，下周95無鉛油價將上衝至32.9元，直逼33元。

且一旦95無鉛汽油每公升價格超過32.5元，中油將時隔近七年半，再度啟動漲幅吸收一半機制。

國內油價目前已經連三漲，95無鉛衝到32.2元，是2014年10月中之後的最高價。

依照中油浮動油價公式，累算至3月3日的調價指標7D3B（70%杜拜+30%北海布倫特）周均價為每桶107.85美元，較上周96.94美元上漲10.91美元，新台幣兌美元匯率28.050則較上周27.928元貶值0.122元。

經濟部重申，已有油價平穩措施，等95汽油到32.5元，中油就會吸收一半漲幅。

油價 中油

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