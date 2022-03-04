油價漲翻天！估下周汽油每公升漲0.7元 95衝破32.5元

2014年，俄羅斯攻打當時也是烏克蘭屬地克里米亞時，一支平均7立方米充填量以特殊鋼瓶裝的氖混氣，平常賣7至8萬元，卻飆升到120萬元，飆漲了十多倍。當時的戰爭，造成全球半導體產業跟著大地震。時隔8年，俄羅斯再向烏克蘭開火，關鍵雷射氣體供應，是否會再度撼動全球半導體供應鏈，全球關注。

2022-03-04 13:00