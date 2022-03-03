五大產業污染源 空污警戒期須強制降載

環保署今（3）日發布空污警戒期新規定，未來針對燃煤電力機組、燃煤汽電共生機組、鋼鐵冶煉業、石化業及公民營焚化廠等五大產業污染源，在空污進入紅色警示時，將強制要求降載或減排。

透過《空氣污染防制法》第14條規定，環保署原訂有《空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法》，今日完成全面翻新，並將名稱修正為《空氣品質嚴重惡化警告發布及緊急防制辦法》。

環保署官員指出，過去針對空污警戒期的緊急防制作為，主要授權地方政府因地制宜，本次新法修正後，特定出燃煤電力機組、燃煤汽電共生機組、鋼鐵冶煉業、石化業及公民營焚化廠等五大產業污染源，明訂為強制降載或減排對象。

同時，根據新規定，降載措施還可能比以往更頻繁，官員指出，過去要求產業降載的時，主要是在各地發生空污「紫爆」（AQI>200）時；不過隨著我國空氣品質改善，紫爆頻率大幅降低，新版辦法將會以紅色警示（AQI>150）作為要求產業降載減排的主要標準。

若以近二年數據來看，官員指出，前年入冬後受到中國大陸境外污染源影響，紅色警示期高達46天；去年空污季以來至今年1月期間，共計有五日發生空污紅色警報，現在新規上路，這些日子便可能要求產業配合降載減排。

官員指出，本次還新增「好鄰居條款」，規範當空品不良時，在上風處的縣市，須要進行污染減量，來減少傳輸到下風處的污染物，因此當周邊縣市空污亮起紅色警示時，鄰近地區的廠家，便可能要配合降載。

雖針對五大污染源祭出強制規定，官員強調，考量到實務上的困難，對各產業亦設有豁免規定，像今日台電發生事故，造成全台大停電的時期，若同時也發生空污警戒，便可能符合防制辦法中豁免降載的規定。

另外，除了「降載」之外，業者若有產能壓力，也能選擇「減排」，加強廠內去污作為來替代。

官員表示，未來須配合減排的五大重點產業，皆已安裝有監測設備，可以進行長期的追蹤檢核，確認是否落實降載。