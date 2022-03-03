快評／政府頻喊不缺電 但卻無法讓台灣逃過停電危機

全台今日大停電，全台549萬戶受影響。而無論是行政院長蘇貞昌、經濟部長王美花率先出來都強調，事發當時備轉容量率超過24.61%，明指台灣不缺電，但仍無法解釋為什麼台灣可以一年三次停電。但供電穩定不能只看冷冰冰的備轉數字；電網韌性才是關鍵，檢討了嗎？

分析近年台灣大停電原因，2017年815大停電為中油氣閥關閉停止供氣，造成桃園大潭發電廠供氣不順六部機組全部跳停，影響戶數多達592萬戶停電。其停電原因為「人員失誤」、「供氣穩定性」

而去年513大停電為高雄路北超高壓變電所匯流排因人員疏失發生事故，導致電壓驟降，造成興達電廠四部機組跳機。當天為天氣炎熱創用電高峰，同時傍晚光電發電量下降、水情不佳，水力發電無法出力及大型機組歲修，影響戶數為415萬戶。所以，停電原因是「電網脆弱」、「人員失誤」、「負載需求預估失準」、「水情不佳」、「大型機組歲修」。

513大停電後四天的5月17，興達電廠因鍋爐燃燒管理系統模組故障導致機組停機，當時用電尖峰負載達到3,744萬瓩，遠超過當天預估的3,680萬瓩，而同樣遇上水情同樣不佳，影響戶數約100萬戶。停電原因為「電網脆弱」、「負載需求預估失準」、「水情不佳」、「大型機組歲修」。

若簡單形容台灣電力供給，備轉容量即時水塔中的水含量，而民眾用水是使用端，電網即是中間的出水口、水管、轉接處及水龍頭。而即使水塔內有水，但若出水口開太小（負載需求預估失準）、中間水管頻頻漏水（電網脆弱），人員失誤把水管堵起來（人員失誤），最終還是會造成使用端不到水。

而面對這次停電，政府率先喊台灣不缺電，備轉容量率超過24%，而提出解方則是加速第三天然氣接收站興建，確保大潭電廠供氣穩定，似乎是在回應815停電的解方，而非針對近一年三次停電的解答。

現在的政府正如房東跟你說水塔有水，未來水塔水也會足夠，卻不去檢討中間的漏水率、人員訓練及用水預估等。而去年說要請專家來研究怎麼更新水管（電網改善強化小組），不僅未聞樓梯響，更是研究到愈來愈脆弱。

如今看來，政府顯然未搞清楚台灣這一年三次停電是什麼停，而只是想要護航其能源政策正確性。