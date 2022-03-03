落實2050淨零碳排 專家：碳費每噸要課100美元

許多經濟學家認為為實現巴黎協定氣候目標，需要制定全球碳價以減少碳排放，PIMCO表示，能源成本提高也為各國提供強大誘因，以投資於碳排放強度更低的替代能源。路透社調查顯示，氣候經濟學家估計碳價需要調升到平均每噸100美元，才能在2050年實現凈零排放。

PIMCO指出，近期俄烏事件加劇能源市場震盪，帶動價格上漲。不過，在此之前，市場便已開始出現波動，反映與當前地緣政治風險加劇相比，有其他因素影響價格。由於全球經濟面臨減少依賴化石燃料的壓力，能源資本市場結構的變化導致近期油價上升。此外，許多能源公司由於回報欠佳，因此優先考慮修補財政，並向投資者退還資本，進一步阻礙應對油價上漲的正常投資和生產。

PIMCO認為，在疫情前長達十年的經濟成長低於平均水平但保持穩定、通膨低於目標水平，以及波動性溫和的新常態時期已大致結束，而其一原因是市場由褐色能源轉型到綠色能源；民眾更偏好節省能源，可望抵消增加投資對利率造成的上行壓力，有助於維持低利率。

根據統計，目前全球只有22％的排放量被碳稅及／或碳交易計畫覆蓋，大部分碳價均顯著低於每噸100美元。少數國家政府把碳稅或碳價提高到足以改變民眾行為的水平。能源價格可能需要提高，才能為各國降低排放。PIMCO說，歐洲的碳定價機制雖最為進取，卻也是近期能源價格飆升的主要地區，歐盟近期碳價已升到每噸97歐元（約每噸110美元）的高位。這個價格水平為可再生能源投資帶來強大誘因，但這些投資需要時間才能提供額外能源產能。

PIMCO說，能源價格上漲會出現更大波動，對通膨和經濟活動帶來顯著影響。長期來看，碳議題可能是影響通膨的主要因素，特別是歐盟等制定碳價的地區有意實施碳邊境調整稅，把碳政策輸出到境外。若政府沒有推出能源補貼以緩沖價格上漲的打擊，民眾可能因實際收入減少而作出強烈反對。同時，儘管相關衝擊屬於供給方面，但能源價格長期上漲，會使長期通膨預期升溫，導致政府收緊貨幣政策，能源價格可能已影響歐洲央行等成熟市場的政策前景。