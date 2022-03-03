核三解聯「凸顯大型機組困境」 環團籲發展分散再生能源

蔡總統日前承諾穩定供電，今天就全台大停電，工商業界再度喊話要政府重新思考能源政策、甚至發展核電，環團表示，此次核三機組並未故障，卻因為外部電力因素而被迫解聯，凸顯大型機組的困境，發展核電根本無法解決電網問題，應發展分散式的生能源。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，此次因為外部停電導致核電機組被迫解聯，代表核電根本無法解決大型機組故障、導致電網不平衡的問題，從核電必須解聯代表政府需要發展太陽能、地熱等分散式的小型能源，才可以減緩大型電廠出問題時的突發狀況。

蔡雅瀅表示，現在核一的兩部機組、核二1號機都已經除役，核二的2號機又在大修，現在只剩下核三的兩部機組在運轉，而從核三廠必須解聯來看，反而可以看出大型機組的困境，當遇到外部不平衡時，即使機組沒有故障都需要解聯因應。

蔡雅瀅說，今天事故反而證明台灣應該發展再生能源，再生能源是很多小的分散式能源，不太可能同時壞掉，不像大型機組只要「一壞就整個壞掉」，甚至要為了電網平衡連沒故障的機組都要停機。

蔡雅瀅說，現在停電凸顯大型機組問題，政府也應該做好老舊電廠的維修及保養工作，並加速發展儲能設備。