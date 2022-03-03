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俄烏戰事＋通膨隱憂成經濟黑天鵝 製造業燈號亮綠燈

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
台經院今（3）日發布1月台經院製造業景氣燈號，整體製造業景氣信號值由2021年12月的13.73分，增加0.85分至2022年1月的14.58分，燈號連續四個月維持持平的綠燈。但，台經院也示警，俄烏戰事和全球通膨隱憂，已成為影響今年全球經濟的重要黑天鵝事件。 圖／台經院提供
台經院今（3）日發布1月台經院製造業景氣燈號，整體製造業景氣信號值由2021年12月的13.73分，增加0.85分至2022年1月的14.58分，燈號連續四個月維持持平的綠燈。但，台經院也示警，俄烏戰事和全球通膨隱憂，已成為影響今年全球經濟的重要黑天鵝事件。 圖／台經院提供

台經院今（3）日發布1月台經院製造業景氣燈號，整體製造業景氣信號值由2021年12月的13.73分，增加0.85分至2022年1月的14.58分，燈號連續四個月維持持平的綠燈。但，台經院也示警，俄烏戰事和全球通膨隱憂，已成為影響今年全球經濟的重要黑天鵝事件。

台經院表示，儘管各國已逐步朝向與變種病毒共存方向，不再採取清零的管控措施，此將降低疫情對經濟干擾，但近期俄羅斯對烏克蘭發動武力攻擊，烏國實施戒嚴，兩國軍事衝突已造成全球金融市場波動的加劇，甚至油氣能源、農工原物料、黃金及糧食等價格飆漲，已為美歐通膨壓力與經濟復甦步伐帶來更多的不確性，成為影響今年全球經濟的重要黑天鵝事件。此將抑制歐美等國經濟復甦力道？而油金等農工原物料價格上揚加劇了全球通膨隱憂，是否會引發新一波供應鏈危機？還有我國製造業已邁入傳統淡季再加上去年基期墊高，這些事件因素的影響，皆是未來觀察重點。

關於1月製造業景氣燈號部分，台經院指出，隨著變種病毒疫情對全球經濟影響減弱，以及新興科技應用擴展、各國積極推動基礎建設激勵之下，進出口、外銷訂單及生產等指標仍維持雙位數成長，推升需求面及原物料投入面等指標續強。1月國內股票市場雖因美歐通膨壓力持續增加、美國聯準會不斷釋出更多升息及加快縮表消息及1月底俄烏軍事危機升溫等因素，呈現震盪修正之勢，所幸廠商看好未來半年景氣的比例較上月增加，推升經營環境面指標。

就細部產業來看，台經院表示，在電子零組件業方面，受惠新興應用持續擴增及數位轉型商機，出口、外銷訂單及生產年增率持續呈現雙位數成長，惟比較基期墊高及缺工、缺料問題依然存在，影響原物料投入面指標表現，1月本產業景氣燈號出現連續第四個代表持平的綠燈。在機械設備業方面，受惠於半導體業者積極擴產、帶動半導體設備、自動化機械設備及工具機等需求，推升原物料投入及經營環境面等指標表現，故本產業景氣燈號由衰退的藍燈轉為代表低迷的黃藍燈。

台經院表示，整體來看，1月份仍受惠全球經貿活動持續穩健復甦，新興應用商機及各國積極推動基礎建設、帶動出口、生產及外銷訂單等指標續強，使得製造業廠商看好未來半年景氣表現，由2021年12月的35.5%增加至1月的39.6%，顯示出淡季不淡的態勢。因此，台經院製造業景氣燈號出現連續4個月代表持平的綠燈，從信號分數來看，1月分數高於去年12月，各細項指標分數表現僅一項略低於12月，顯示出目前製造業表現依舊穩健。

景氣燈號 製造業

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