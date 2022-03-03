台鐵轉型公司化 促進鐵路事業健全發展

交通部為改善臺鐵局組織體制、鬆綁行政法規束縛及長期虧損財務負擔，達成台鐵永續經營目標，於今(3)日上午行政院院會向院長報告「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例」草案。

交通部依據院長提出之「安全」、「安定」以及「轉型」等三大目標，在確保員工權益前提下，加速規劃並推動台鐵轉型公司化作業，參考同為交通部所屬之台灣港務股份有限公司、中華郵政股份有限公司及桃園國際機場股份有限公司成立之相關設置條例，同時考量台鐵公司經營特性，擬具「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例」草案，共計23條，包括公司組織、營運、治理、資產取得、債務處理、人員進用與管理、現職人員身分保障、福利、基礎設施及車輛處理、稅捐、政策性任務之補貼及資產開發彈性等。

今日行政院院會討論交通部提出的「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例」草案，獲致共識，並將轉請立法院審議。

行政院於會後責成交通部群策群力切實加速推動辦理，並積極與立法院朝野各黨團及社會各界溝通協調，以早日完成修法程序，務期台鐵能企業化經營，提高經營效能及競爭力，提供安全、可靠、舒適及便利之優質大眾鐵路運輸服務，以符社會大眾的期待。