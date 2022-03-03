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募資平台消費缺乏保障 立委推修法「行政機關別再睡」

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
立委林楚茵(中)、吳思瑤(左)、趙天麟(右)今舉行記者會，共同提出「消費者保護法」修法草案，要求募資平台揭露明確資訊及申訴管道，確保消費者權益。記者吳亮賢／攝影
立委林楚茵(中)、吳思瑤(左)、趙天麟(右)今舉行記者會，共同提出「消費者保護法」修法草案，要求募資平台揭露明確資訊及申訴管道，確保消費者權益。記者吳亮賢／攝影

群眾募資平台崛起，提案人透過網路平台向公眾集資，使倡議、計畫、商品得以實踐或販售，不過立委林楚茵、吳思瑤、趙天麟今舉行記者會指出，近2年募資平台遭申訴案近1千件，缺乏明確法規規範，因此共同提出「消費者保護法」修法草案，要求募資平台揭露明確資訊及申訴管道，確保消費者權益。

林楚茵指出，據行政院消保處統計，2020年募資平台消費爭議申訴案共536件、2021年441件，許多消費者付費後拿不到商品，只能透過郵件跟募資平台申訴，索賠無門宛如棄嬰，在目前募資平台缺乏主管機關管轄下，也看不到消保處或經濟部有任何動作，「像睡覺一樣處於被動立場」。

吳思瑤表示，以知名募資平台「貝殼放大」為例，去年募資專案金額高達33億元，超過115萬人次加入集資，然而部分不出貨、不退款的爭議案件，將導致消費者對募資平台失去信任，使優質提案團隊反被「劣幣驅逐良幣」，政府已不是超前佈署，而是要迎頭趕上產業趨勢，不要再睡，應盡速推出更完善法規。

趙天麟說，群眾募資平台的消費爭議，以商品未交貨也未退款、品質落差、收貨後退貨退款等為大宗，募資平台是有意義跟未來性的產業，應讓法規更加完善，健全產業長期發展，更讓消費者得到保障。

林楚茵、吳思瑤、趙天麟共同提案修法版本，增訂「消費者保護法」第19條之1條，要求募資平台揭露募資提案人之通訊聯絡方式、商品研發風險及付款狀態，並提供消費糾紛申訴管道及諮詢聯絡窗口，以保障消費者於募資平台贊助研發商品或服務之預購權益，目前已有跨黨派18名立委連署。

行政院消保處副處長吳政學說，在網路販售商品，不管是透過拍賣網站、商城或募資平台，就是一種消費關係，須受消保法規範，立委們提出的修法方向是很好的概念，消保處也認同，會回去研議。他並建議，民眾支付募資平台費用時，可選擇信用卡付款，如果業者沒有給貨，可要求發卡銀行依爭議款項退款。

群眾募資

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