一年內第三次全台大停電...王美花致歉

全台各地今（3）日早上9時紛紛傳出停電，從北到南幾乎無一倖免，經濟部長王美花於台電在10時40分緊急說明，主要由於興達電廠開關場事故，導致南部地區電力供需失衡，龍崎超高壓變電所以南機組跳脫，系統自動切離保護，因此造成南部地區停電。王美花表示，初步評估，中北部在中午之前可復電，南部從中午開始復電。

王美花在停電發生後趕到台電，於10時40分向媒體說明，雖然沒有如去年5月停電向民眾鞠躬道歉，但仍先表示「抱歉、跟大家致意」，特別對南部「感到深深歉意」。

台電總經理鍾炳利指出，今日全台停電原因，是由於上午9時7分興達電廠開關場事故，導致南部地區電力供需失衡，龍崎超高壓變電所以南機組跳脫，系統自動切離保護，故造成南部地區停電，中北部則因為低頻卸載，有「點狀式停電」。這次停電造成瞬間1050萬瓩電力影響、約用電需求的三分之一；影響總戶數約500萬戶。

王美花說明，確定是興達電廠事故後，就切開系統，其他發電機組可以陸續啟動電源。水力發電已經在發電當中，燃氣機組啟動需要一小時，燃煤機組啟動需要三小時，核電啟動則需要跟原能會申請，得到同意後才能啟動。目前初步情形，由於中北部是低頻卸載，中午前可恢復，南部則從中午開始陸續恢復供電。台電表示，目前不會分區限電。

據各地民眾資訊，北部各企業、工業區已於11時左右陸續復電，南部如楠梓加工區等尚未復電，但已有少部分用戶開始復電。

外傳興達電廠有爆炸狀況，王美花回應，「聽說是蹦了一聲，應該不是大爆炸」。

其他具體情況，台電表示，經了解後今日將會持續對外說明。