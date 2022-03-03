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303全台大停電！王美花出面致歉 承諾北部午前復電

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導
王美花今（3）日受訪表示，此次停電南部地區跟北部部分地區，第一時間成立應變中心，經部、台電等緊急來處理，對此我們特別感到抱歉。記者鍾泓良攝影
王美花今（3）日受訪表示，此次停電南部地區跟北部部分地區，第一時間成立應變中心，經部、台電等緊急來處理，對此我們特別感到抱歉。記者鍾泓良攝影

今日上午9點出頭，各地紛紛傳出停電災情，包括屏東、苗栗、桃園、台中、新北市汐止、嘉義、基隆、北市信義區，都有人回報出現停電災情。經濟部長王美花今（3）日受訪表示，此次停電南部地區跟北部部分地區，第一時間成立應變中心，經部、台電等緊急來處理，對此我們特別感到抱歉。

王美花表示，這樣停電主要是興達電廠開關站發生事故，影響到龍崎變電所運作，因為這是對整個南部電廠有關造成停電，現在確定是興達電廠事故後，就切開系統，其他部分可以開始陸續啟動電源。

因需要時間，現在水力發電已經在發電當中，其他燃氣燃煤核能會陸續啟動，燃氣1小時，燃煤需要3小時，到滿載須時間；核電需要跟原能會申請，得到同意後啟動

對於恢復供電時間，北部預估為中午以前，南部從中午開始陸續恢復供電，全部復電時間稍晚確認後說明。

對於今天供電狀況，王美花表示，事故發生時備轉高達24%，所以並無缺電。而此次停電瞬間造成1,050萬瓩的停電，初估影響戶數為500萬戶。

台電總經理鍾炳利補充，當卸載頻率降至59%以下，就會進入自動卸載維持系統平衡，突然喪失1,050萬瓩電力。今天最高用電量為 3,067.8 萬瓩計算，至少減少三分之一、約30%

對於興達電廠傳出爆炸，王美花澄清還在了解細節，「聽說是蹦了一聲，大爆炸應該不是。」

巧合的是，蔡總統1日接見「八大工商團體理事長」才大談政府多項政策確保供電。而同一時間，美國前國務卿龐培歐也在正在訪台。

停電

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