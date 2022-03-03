全台大停電 北市已啟動二級應變中心

因應今日上午北市多處停電，北市府EOC接獲停電訊息後，立即啟動強化三級應變開設，並於10時提昇至二級應變開設，由產業局、消防局、交通局、民政局、警察局、台電公司等單位進駐，北市府目前第一步以搶救電梯受因民眾為優先，並同步與台電公司橫向聯繫，產業局將持續瞭解掌握狀況並儘速對外公布。

今(3)日上午9時7分，因南部興達電廠開關場事故，導致南部地區電力供需失衡，龍崎超高壓變電所以南機組跳脫，系統自動切離保護，故造成南部地區停電，事故發生當時系統備轉容量率超過20%，造成全台電力系統受到瞬間影響，引發全省各地區多處停電，台電公司目前正陸續搶修恢復中。

北市府呼籲，請民眾耐心等待台電公司處理，在供電尚未回復正常前，請不要搭乘電梯避免受困，也請留意自身安全，另預先將家中、辦公室家電設備關閉並拔除插頭，以避免復電時電器受損，並使用手電筒，勿使用明火、蠟燭照明。

北市多處路口交通號誌受台電停電影響，號誌系統無法正常顯示，交工處已調派50組發電機 至主要路口恢復號誌運作，其他路口立即由警察局派員指揮交通，以維持道路順暢與用路安全。