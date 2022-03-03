台中工業區、太平及豐洲工業區停電 上百家廠商受影響

今天上午全台多個縣市發生停電，台中地區目前已知包括台中工業區、神岡豐州科技工業園區及太平產業園區都有發生停電狀況，其它工業區或產業園區並未停電。台中市經濟發展局初步估計，上述三個工業區約有上百家廠商受到影響。

中部科學園區管理局表示，中科園區上午並沒有停電，但一度有發生壓降狀況，由於各家廠商都有不斷電及應變系統，初步了解並無廠商受到影響。

台電台中區處收到停電通報，是在上午9點17分停電，收到停電區域有清水、大肚、大甲、豐原、烏日、龍井、北屯、南屯、大里及太平，停電饋線共170條，停電戶數約41萬5,000戶。經過復電試送電後，目前停電70條饋線，11萬9,037戶停電。

經發局指出，日前已知，台中停電的工業區有太平產業園區及神岡豐洲科技工業園區，台中工業區則有工業11路、37路及42路等三個路段停電，受影響的廠商約有上百家。

台中工業區廠協會表示，上午已陸續接獲廠商通報，這次停電導致機台一度跳機，相關影響還有待了解。

經發局說，目前正協助廠商與台電公司聯繫，希望儘速復電。但經發局也強調，由於過去已有大停電的經驗，各家廠商多備有不斷電或緊急發電機，對廠商的影響或損失還在了解中，