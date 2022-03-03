快訊

哪些國家逆風挺俄羅斯入侵烏克蘭？ 一張地圖秒懂各國立場

郭台銘神預言「2022一定大缺電」 網友高呼：先知

台中工業區、太平及豐洲工業區停電 上百家廠商受影響

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導

今天上午全台多個縣市發生停電，台中地區目前已知包括台中工業區、神岡豐州科技工業園區及太平產業園區都有發生停電狀況，其它工業區或產業園區並未停電。台中市經濟發展局初步估計，上述三個工業區約有上百家廠商受到影響。

中部科學園區管理局表示，中科園區上午並沒有停電，但一度有發生壓降狀況，由於各家廠商都有不斷電及應變系統，初步了解並無廠商受到影響。

台電台中區處收到停電通報，是在上午9點17分停電，收到停電區域有清水、大肚、大甲、豐原、烏日、龍井、北屯、南屯、大里及太平，停電饋線共170條，停電戶數約41萬5,000戶。經過復電試送電後，目前停電70條饋線，11萬9,037戶停電。

經發局指出，日前已知，台中停電的工業區有太平產業園區及神岡豐洲科技工業園區，台中工業區則有工業11路、37路及42路等三個路段停電，受影響的廠商約有上百家。

台中工業區廠協會表示，上午已陸續接獲廠商通報，這次停電導致機台一度跳機，相關影響還有待了解。

經發局說，目前正協助廠商與台電公司聯繫，希望儘速復電。但經發局也強調，由於過去已有大停電的經驗，各家廠商多備有不斷電或緊急發電機，對廠商的影響或損失還在了解中，

停電 台電

延伸閱讀

網紅遇停電拿早餐「來回爬30樓」　回家驚見一狀況秒飆髒話

影／台中豐原停電交通號誌大停擺 警方即出動疏導交通

相關新聞

無預警大停電 游淑慧批：扯爆!連小學生蒸便當都受影響

今天上午全台各地紛紛傳出大停電，交通大亂之外，民生也受影響，台北市議員游淑慧說，北市有國小家長會也貼公告，連小朋友蒸便當...

民進黨團：政府應以國防等級檢視台電

全台上午大停電，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬指出，今天台電公布的備轉大約20%，也不是8、9月的超高溫氣候，發生這種狀況...

國民黨團：王美花下台、蔡政府賠民眾損失

繼近日竹科無預警停電後，缺電瘟今天上午再蔓延全台，各地都再發生無預警大停電。立法院國民黨團上午批評，民進黨政府上層能源政...

1月製造業景氣亮第四顆綠燈 俄烏戰事及通膨成黑天鵝

台經院今天公布111年1月製造業景氣燈號，因變種病毒疫情對全球經濟影響減弱，以及新興科技應用擴展、各國積極推動基礎建設激...

批電力政策謊言承諾 藍委：四個不同意，台灣沒電力

全國各地出現大規模停電。國民黨立委鄭麗文今天表示，蔡政府日前才接見完八大工商團體，保證維持供電穩定，下午竹科就因為主變壓...

影／台中豐原停電交通號誌大停擺 警方即出動疏導交通

全台多處一早驚傳大停電，台中豐原區也驚傳停電，許多公家機關也瞬間陷入黑暗，主要路口交通號誌仍未復電，豐原警分局立即派遣警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。