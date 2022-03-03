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影／台中豐原停電交通號誌大停擺 警方即出動疏導交通

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
豐原多處路口交通號誌停擺，豐原警分局盤點過後，立即派遣警力至重要路口進行交通疏導。圖／民眾提供
豐原多處路口交通號誌停擺，豐原警分局盤點過後，立即派遣警力至重要路口進行交通疏導。圖／民眾提供

全台多處一早驚傳大停電，台中豐原區也驚傳停電，許多公家機關也瞬間陷入黑暗，主要路口交通號誌仍未復電，豐原警分局立即派遣警力維持交管。詳細停電原因還有待台電公司釐清。

全台部分地區今早陸續傳出停電消息，台中豐原多家公家機關也隨著陷入黑暗中。豐原勞保局目前仍未恢復供電，台中市政府陽明大樓上午約9時20分停電，於10分鐘左右復電。

台中豐原上午9時20許部分民宅用電中斷，明亮的早餐店瞬間變黑暗，正在用餐的小朋友也嚇得驚聲尖叫，正準備開店的商家，鐵捲門僅開到一半，無法營業，路上號誌燈也停擺，所幸民眾行駛速度較緩，目前未有意外發生。

豐原警分局表示，針對停電區域重要交通路口，警方會加強疏導車流，並針對轄區治安狀況加強維護。

路口號誌停電故障彙整如下，請用路人注意用路安全：

一、豐原區（號誌停電路口）

建成路-圓環西路口

瑞安路-西安街口

建成路-成功路口

瑞興路-豐西街口

中興路-圓環南路口

圓環南路-圓環南路69巷

中興路-瑞興路口

西安街-瑞興路口

中興路-中山路口

中興路-民生街口

博愛街-田心路一段（路口）

博愛街-中山路口

中山路-育才街口

中山路-圓環東路口

田心環東至中山環東各路口號誌皆停電

南陽路(圓環東路至府前路)各路口號誌皆停電

圓環東路-北陽路口

圓環東路-水源路口

二、神岡區（號誌停電路口）

中山路-民權路口

中山路-民生路口

崇德路-大豐路口

豐工路-國豐路口

豐工路-東洲路口

目前豐原多處路口交通號誌停擺，豐原警分局盤點過後，立即派遣警力至重要路口進行交通疏導，也提醒民眾留意：中山、中興路口；圓環南、中興路口；博愛、田心路口；中正、仁愛路口；豐工、國豐路口；圓環東路與中山、市政、田心路口。

台中豐原上午約9時20許陸續傳出停電狀況，約10多分鐘後僅有部分地區復電。台電台中區處表示，上午9點17分接到停電通報，目前在了解原因；目前傳出停電區域有清水、大肚、大甲、豐原、烏日、龍井、北屯、南屯、大里、太平等區域；目前停電饋線共170條，停電戶數約41萬5千戶。

台中豐原圓環東路、中山路口因停電，導致交通號誌停擺，警方於現場實施交通疏導。圖／民眾提供
台中豐原圓環東路、中山路口因停電，導致交通號誌停擺，警方於現場實施交通疏導。圖／民眾提供
台中豐原勞保局目前仍未恢復供電，台中市政府陽明大樓上午約9時20分停電，於10分鐘左右復電。圖／翻攝自記者爆料網
台中豐原勞保局目前仍未恢復供電，台中市政府陽明大樓上午約9時20分停電，於10分鐘左右復電。圖／翻攝自記者爆料網

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