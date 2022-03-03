影／台中豐原停電交通號誌大停擺 警方即出動疏導交通
全台多處一早驚傳大停電，台中豐原區也驚傳停電，許多公家機關也瞬間陷入黑暗，主要路口交通號誌仍未復電，豐原警分局立即派遣警力維持交管。詳細停電原因還有待台電公司釐清。
全台部分地區今早陸續傳出停電消息，台中豐原多家公家機關也隨著陷入黑暗中。豐原勞保局目前仍未恢復供電，台中市政府陽明大樓上午約9時20分停電，於10分鐘左右復電。
台中豐原上午9時20許部分民宅用電中斷，明亮的早餐店瞬間變黑暗，正在用餐的小朋友也嚇得驚聲尖叫，正準備開店的商家，鐵捲門僅開到一半，無法營業，路上號誌燈也停擺，所幸民眾行駛速度較緩，目前未有意外發生。
豐原警分局表示，針對停電區域重要交通路口，警方會加強疏導車流，並針對轄區治安狀況加強維護。
路口號誌停電故障彙整如下，請用路人注意用路安全：
一、豐原區（號誌停電路口）
建成路-圓環西路口
瑞安路-西安街口
建成路-成功路口
瑞興路-豐西街口
中興路-圓環南路口
圓環南路-圓環南路69巷
中興路-瑞興路口
西安街-瑞興路口
中興路-中山路口
中興路-民生街口
博愛街-田心路一段（路口）
博愛街-中山路口
中山路-育才街口
中山路-圓環東路口
田心環東至中山環東各路口號誌皆停電
南陽路(圓環東路至府前路)各路口號誌皆停電
圓環東路-北陽路口
圓環東路-水源路口
二、神岡區（號誌停電路口）
中山路-民權路口
中山路-民生路口
崇德路-大豐路口
豐工路-國豐路口
豐工路-東洲路口
目前豐原多處路口交通號誌停擺，豐原警分局盤點過後，立即派遣警力至重要路口進行交通疏導，也提醒民眾留意：中山、中興路口；圓環南、中興路口；博愛、田心路口；中正、仁愛路口；豐工、國豐路口；圓環東路與中山、市政、田心路口。
台中豐原上午約9時20許陸續傳出停電狀況，約10多分鐘後僅有部分地區復電。台電台中區處表示，上午9點17分接到停電通報，目前在了解原因；目前傳出停電區域有清水、大肚、大甲、豐原、烏日、龍井、北屯、南屯、大里、太平等區域；目前停電饋線共170條，停電戶數約41萬5千戶。
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