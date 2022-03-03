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無預警停電 民眾受困電梯 路口號誌停擺 警、消急動員

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
今早停電導致基隆市不少道路號誌失靈，警方在第一時間派員前往主要路口進行交通指揮，維持行車秩序。記者邱瑞杰／翻攝
今早停電導致基隆市不少道路號誌失靈，警方在第一時間派員前往主要路口進行交通指揮，維持行車秩序。記者邱瑞杰／翻攝

基隆地區今天上午停電，基隆市消防局已接獲3起電梯受困報案求助，均以救出無傷亡。停電造成路口交通號誌停電，各地警方局也調派員警到主要路口指揮交通，避免交通堵塞及引發事故。

全台今早大範圍停電，台電說明表示，南部電力系統上午9點左右因電網故障，導致南部區域停電，北部、中部區域因低頻電驛動作，也發生停電，正在緊急搶修中。

無預警停電衝擊民眾作息，例如讓乘坐電梯民眾因電力中斷，卡在電梯內。基隆市消防局目前共受理3起電梯受困案件，分別為安樂區2件、七堵區1件，都已派員到場，順利協助民眾脫困。消防局呼籲受困電梯時不要緊張，等候救援即可。

停電也導致基隆市不少道路號誌失靈，警方在第一時間派員前往主要路口進行交通指揮，維持行車秩序。

今早停電導致基隆市不少道路號誌失靈，警方在第一時間派員前往主要路口進行交通指揮，維持行車秩序。記者邱瑞杰／翻攝
今早停電導致基隆市不少道路號誌失靈，警方在第一時間派員前往主要路口進行交通指揮，維持行車秩序。記者邱瑞杰／翻攝
基隆地區今天上午停電，基隆市消防局已接獲3起電梯受困報案求助，均以救出無傷亡。記者邱瑞杰／翻攝
基隆地區今天上午停電，基隆市消防局已接獲3起電梯受困報案求助，均以救出無傷亡。記者邱瑞杰／翻攝

基隆地區今天上午停電，基隆市消防局已接獲3起電梯受困報案求助，均以救出無傷亡。記者邱瑞杰／翻攝
基隆地區今天上午停電，基隆市消防局已接獲3起電梯受困報案求助，均以救出無傷亡。記者邱瑞杰／翻攝

基隆地區今天上午停電，基隆市消防局已接獲3起電梯受困報案求助，均以救出無傷亡。記者邱瑞杰／翻攝
基隆地區今天上午停電，基隆市消防局已接獲3起電梯受困報案求助，均以救出無傷亡。記者邱瑞杰／翻攝

停電 台電

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