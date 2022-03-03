文科生照樣有7~8萬高薪 俄羅斯達人裴凡強這麼辦到的

科技業景氣大好，文科生就業真的就比理工科難嗎？俄羅斯專欄作家裴凡強現身說法，分享文科生勇闖職場的心路歷程，在25年的職場經驗，他曾派駐海參威，擔任過記者、編輯，也做俄文翻譯，他現在還是全球知名的POS（Point-of-Sales）系統製造商的業務行銷，一路走來都有風。

今（3）日出席104人力銀行線上記者會的裴凡強指出，考進政大歷史系第一天，教授就和我們說，「好好想一下未來四年要做什麼？你們有聽過誰是歷史系畢業的嗎？很少嘛！」然而，教授警鐘並沒有嚇退裴凡強，人稱他「俄羅斯達人」，從來不覺得找工作困難。細究原因，在於裴凡強的人文深度和外語能力，先從他的文科背景說起。

裴凡強世新五專廣電科畢業，走過，才知深淺，知道五光十色的傳播圈非他所愛，插班政大歷史系，鑑古知今，用人文歷史培養自己的思辨力和看待事物的觀點。但他早早確定不走學術研究也不執教鞭，歷史系之外，雙主修俄語系，給自己多點機會；大五到莫斯科大學當一年的交換學生，大六回政大，讀好讀滿、整整念了六年；工作多年之後，重回政大攻讀俄羅斯研究所，並成為系上傑出校友。

裴凡強的選擇，實在小眾。歷史系，一個連系上教授都為學生將來出路感到擔憂的科系；俄語系，一個當年蘇聯解體、蘇共垮台的時代。但，裴凡強說，小眾市場的競爭者不多，做出深度，還怕沒有競爭力嗎？

裴凡強大學畢業後第一份工作，進《遠見》雜誌當編輯。筆試考題2,000字的文章，精練改寫、下標、校正，外加中翻英，他從早上九點一路寫到下午兩點，五小時沒停筆，沒吃中飯，順利取得面試機會並且成功錄取，當時他的月薪35,000元，在2000年金融海嘯淒風苦雨的年代，已經高於當年以及現在的文科生。

但，還是菜鳥的裴凡強不甘寂寞， 27歲的毛頭小子才工作一年，主動向社方爭取「全球焦點」的專欄。那時全球市場剛出現「金磚四國」的概念，BRIC，巴西Brazil、俄羅斯Russia、印度India、中國China。他對俄羅斯的深度了解有了絕佳出口，客戶指定在專欄附近刊登廣告。

《遠見》兩年之後，裴凡強當了俄文翻譯。一家國內包商承接俄羅斯APEC(亞太經濟合作會議)相關和水族館工程。他經常往返海參崴，水族館裡的生物更是工作之喜，眼界大開的價值感已勝過當時月薪加上外派津貼7~8萬元的物質感。

結束海參崴水族館的城市建設翻譯，他進入《經典雜誌》當記者。時值社方籌備二十週年慶，大手筆製作島嶼島語系列，要找一位外語能力好的記者。裴凡強對面試官說：那就是我了。他成為中華民國史上第一位在南中國海曾母暗沙採訪的記者。

裴凡強在媒體工作轉換之際，也曾談過全球記憶體大廠、以及登山用品大廠的國外業務，他懂自己的興趣是俄羅斯的人文和歷史，而非傳統商務的訂單、交期、以及良率。2015年進入電腦及週邊設備的上櫃公司--伍豐科技，他先外派海參崴兩年；目前回台負責行銷業務，並持續筆耕他對俄羅斯風土民情和文化社會的觀點。

文科生真是職場的弱勢族群嗎？裴凡強用自己的例子投了「反對票」。裴凡強表示，對於「文史哲」（中文系/歷史系/哲學系）的大學生，他建議，理性思辨之餘，學好外語，這是職場入門的第一張門票。

至於外語系的大學生，裴凡強則建議，選修或雙主修財經商管或有輿趣的科系，並且多學第二外語，增加人文或財經深度，「兵可千日不用，不可一日不備」，何況國際情勢和經貿版塊移動快速，只會單一外語，整體競爭力無法拔尖。

對於社會類（商業管理/社會心理/法律政治/餐旅民生服務）的大學生，他建議在商業運行和民生實務之上，仍然學好外語，打開世界之窗，迎接未來30年的職涯旅程。