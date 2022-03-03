桃園19萬戶受停電影響 民眾崩潰

全台今早都有無預警停電狀況，各地一片哀嚎。台電表示，此次事故屬興達電廠開關場事故，南部地區電力供需失衡，核三廠超高壓系統為保護裝置，啟動跳脫機制，導致全台跳電狀況。

台電此次事故，桃園除龜山、龍潭、大溪和復興4處，其他的地方都有家戶停電，供影響19萬戶民眾用電。

民眾黃小姐事發當下正準備打掃廚房，見抽油煙機沒有動作，第一時間以為機器壞了，但不到一分鐘時間社群Line群組狂跳簡訊，才發現停電；民眾王先生今天上午用電腦整理公司活動文案，未料電腦因為停電關機，存檔前的資料全報銷，令他相當崩潰。

外傳此次停電與大潭電廠有關，但台電強調大潭電廠運作一切正常，停電原因是核三廠輸電路線問題，已在搶修中。