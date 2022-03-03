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大停電北市府前紅綠燈也不亮 王鴻薇：2月缺蛋3月缺電？
全台多處停電，台北市松山區和信義區部分地區也停電，台北市政府前的市府路紅綠燈不亮，工程人員急搶修；明天是土地公生日，信義區虎林街的五分埔福德宮雖停電也沒有停止祭拜儀式。市議員王鴻薇說，松高路的紅綠燈沒電了，蔡政府一直說台灣不缺電，怎麼會一而再再而三地停電，2月才缺電，現在3月又缺電，台灣難道是第三世界嗎？
王鴻薇說，全台各地紛紛傳出停電，由於正值上班時間，許多路口甚至連紅綠燈都不亮了，交通大亂險象環生。蔡政府執政以來，停電跳電已經成為生活新常態，前幾天竹科才傳出大跳電，今天又來個全台大跳電，台灣真的不缺電嗎？現在甚至是連紅綠燈都不會亮，許多民眾趕著上班只能硬著頭皮過馬路，相當危險。
王鴻薇表示，現在已經缺電問題已經不只是工商界在擔心，連基本的民生用電都不斷出包。2月才剛經歷缺蛋都還沒結束，現在3月又緊接著缺電，台灣難道是第三世界嗎？穩定的民生物資、穩定供電，對台灣人民來說難道是一種奢望？
松山信義區議員參選人田方倫說，松信多處停電，他家也停電了，有早餐店封口機沒辦法用，只能用杯蓋封裝飲料給客人，一早各地就紛紛回報停電，台電人員回應有大範圍事故，正在查修中。
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