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影／高雄捷運輕軌停駛 疏散乘客安排接駁

聯合報 / 記者林巧璉王昭月張議晨王慧瑛徐如宜／高雄即時報導
全台大停電，高雄捷運停駛。記者劉學聖／攝影
全台大停電，高雄捷運停駛。記者劉學聖／攝影

今天早上9點16分台電跳電，高捷公司立即成立緊急應變小組，高捷和輕軌目前都是停駛狀態，捷運與輕軌車站與行車電力都沒有電，乘客安全無虞。

高捷表示，絕大部分捷運列車都進站停靠，有兩部列車在平面段進行下軌道疏散，目前旅客都已經回到月台上。9點31分捷運疏散一台為橋頭火車站往南岡山方向，9名乘客於軌道疏散約行走1公里，9點44分抵達南岡山站月台；另一台為南岡山往橋頭火車站方向，約400公尺，8名乘客於9點42分抵達南岡山站月台。

輕軌部分列車停靠到月台上進行旅客疏散，安排接駁公車，並發放公車轉乘券供旅客使用。

不少民眾到捷運站才知停駛，工作人員緊急說明。

陳其邁表示，全台多區停電，市府已經向台電了解中。警察局已派員到各主要路口、注意交通車流疏導以及號誌管制。消防局收到電梯受困案件，已前往救援。請市民朋友暫時不要搭乘電梯、電扶梯，經過路口時留意通過。

全台大停電，高雄捷運停駛。記者劉學聖／攝影
全台大停電，高雄捷運停駛。記者劉學聖／攝影

岡山 捷運

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