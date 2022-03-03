影／高雄捷運輕軌停駛 疏散乘客安排接駁

今天早上9點16分台電跳電，高捷公司立即成立緊急應變小組，高捷和輕軌目前都是停駛狀態，捷運與輕軌車站與行車電力都沒有電，乘客安全無虞。

高捷表示，絕大部分捷運列車都進站停靠，有兩部列車在平面段進行下軌道疏散，目前旅客都已經回到月台上。9點31分捷運疏散一台為橋頭火車站往南岡山方向，9名乘客於軌道疏散約行走1公里，9點44分抵達南岡山站月台；另一台為南岡山往橋頭火車站方向，約400公尺，8名乘客於9點42分抵達南岡山站月台。

輕軌部分列車停靠到月台上進行旅客疏散，安排接駁公車，並發放公車轉乘券供旅客使用。

不少民眾到捷運站才知停駛，工作人員緊急說明。