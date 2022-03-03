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雲林多處停電 北港民眾搭電梯受困

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林北港地區還在停電，交通號誌不亮，警方到街上指揮交通。記者陳苡葳／攝影
雲林北港地區還在停電，交通號誌不亮，警方到街上指揮交通。記者陳苡葳／攝影

全台多個地區今天上午傳出停電情形，疑似是電網故障，台電雲林區處目前正在恢復電力並查明原因，受影響情形正在估算中。

雲林斗六、斗南、北港、麥寮等鄉鎮有不少地區也發生停電，其中斗六部分地區只停3秒就復電，其他地區則還沒恢復，多處交通號誌不亮，警方趕緊到街上指揮交通。

雲林縣政府建設處表示，雲林科技工業區、斗六工業區有儲電設備的廠商已先啟用儲備電力；麥寮發電廠啟動升載，不影響廠區運作。

雲林科技大學學生正在上課，雖然停電影響辦公，不過受課未受影響，北港朝天宮定時敲鐘打鼓改為人工，點燈等服務電子化則未受影響。

雲林縣消防局指出，9點21分北港國稅局稽徵處有1件電梯受困案件，經人員救援後已解除。

雲林斗南後火車站部分住戶停電。圖／民眾提供
雲林斗南後火車站部分住戶停電。圖／民眾提供
雲林斗南後火車站部分住戶停電。圖／民眾提供
雲林斗南後火車站部分住戶停電。圖／民眾提供

北港朝天宮 停電 斗六

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